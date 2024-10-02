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Шарль Леклер о Ньюи: «Его решение не стало разочарованием, ведь нельзя сказать, что «Феррари» не пыталась его заполучить»

Леклер спокойно воспринял отказ Ньюи от перехода в Скудерию.

Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» вел переговоры с «Феррари», но в итоги принял решение присоединиться к «Астон Мартин», где получил более выгодные условия.

Пилот «Феррари» отметил, что считает сплоченность коллектива и правильно выстроенную работу важнее индивидуальностей, о каком бы талантливом инженере ни шла речь.

«Это не стало разочарованием, ведь нельзя сказать, что мы не пытались заполучить Эдриана. Я знал, что мы вели переговоры, но в итоге он принял другое решение и мы это уважаем.

В «Феррари» команда всегда была важнее индивидуальностей, хотя у Эдриана, разумеется, потрясающий список достижений, он очень многого добился в своей карьере. Но у нас собрана отличная группа специалистов и я не сомневаюсь в силе нашей команды и способности вернуться на вершину. Лично я очень доволен структурой команды.

Задача Фреда Вассера – собрать команду воедино и как можно лучше подготовить ее, чтобы «Феррари» могла бороться за победы. Я доверю Фреду на 200 процентов и убежден, что у него правильное виденье на развитие команды. Это долгий процесс, команда должна становиться лучше с каждым годом. Сейчас мы на середине пути», – рассказал Леклер.

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoФеррари
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
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