Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Пиастри – 2-й, Норрис стал 3-м и завоевал титул

Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона-2025 «Ф-1», Норрис завоевал титул.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал третьим и завоевал первый титул в своей карьере.

Заезд выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри. Оба пилота также претендовали на чемпионство.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:

«Ред Булл» выиграл в Абу-Даби, но не остановил Норриса на пути к титулу

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

7 декабря 2025 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 58 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +12,594

3. Ландо Норрис («Макларен») +16,572

4. Шарль Леклер («Феррари») +23,279

5. Джордж Расселл («Мерседес») +48,563

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.07,562

7. Эстебан Окон («Хаас») +1.09,876

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.12,670

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.19,014

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.19,523

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.21,043

12. Оливер Бермэн («Хаас») +1.21,166

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.22,158

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.23,794

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.24,399

16. Алекс Албон («Уильямс») +1.30,327

17. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

20. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

Норрис стал чемпионом «Формулы-1» 2025 года