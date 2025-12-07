Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Пиастри – 2-й, Норрис стал 3-м и завоевал титул
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал третьим и завоевал первый титул в своей карьере.
Заезд выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри. Оба пилота также претендовали на чемпионство.
За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:
«Ред Булл» выиграл в Абу-Даби, но не остановил Норриса на пути к титулу
Яс-Марина, Абу-Даби
7 декабря 2025 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 58 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +12,594
3. Ландо Норрис («Макларен») +16,572
4. Шарль Леклер («Феррари») +23,279
5. Джордж Расселл («Мерседес») +48,563
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.07,562
7. Эстебан Окон («Хаас») +1.09,876
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.12,670
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.19,014
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.19,523
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.21,043
12. Оливер Бермэн («Хаас») +1.21,166
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.22,158
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.23,794
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.24,399
16. Алекс Албон («Уильямс») +1.30,327
17. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
20. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг