Лиам Лоусон о 13-м месте в квалификации: «Команда действовала слишком консервативно»

Лоусон объяснил, какую ошибку допустили в «Рейсинг Буллз» в Абу-Даби.

Пилот «Рейсинг Буллз » считает, что его команда действовала слишком консервативно в квалификации к Гран-при Абу-Даби, где он стал 13-м.

В первом сегменте новозеландец использовал три комплекта мягких шин «софт», из-за чего в Q2 ему пришлось проехать вторую попытку на уже использованном комплекте.

«В конце концов все свелось к тому, что мы действовали слишком консервативно. Мы использовали три комплекта в первом сегменте – но в этом не было необходимости. В итоге это сильно нам навредило, так как нам не удалось пройти в третий сегмент с очень маленьким отставанием. Пришлось проехать на уже использованном комплекте.

Это разочаровывает. Нужно извлечь из этого урок перед следующим годом – но такое бывает. Болид был очень быстрым. Мы опирались на данные из второй практики, когда я впервые сел за руль машины по ходу уик-энда [так как в первой тренировке выступил Аюму Иваса].

Вы видели отрывы. Борьба невероятно плотная. Очень легко выпасть из нее. Это очень важный уик-энд с точки зрения борьбы в Кубке конструкторов – думаю, мы немного зациклились на этом при планировании стратегии на квалификацию», – сказал Лоусон .

