Зак Браун: «Макларену» нужно хорошо проехать первый круг, после чего ситуация должна будет стабилизироваться»

Браун оценил положение «Макларена» на Гран-при Абу-Даби.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал, что команда спокойно воспринимает позиции своих пилотов на старте Гран-при Абу -Даби позади Макса Ферстаппена .

Браун отметил, что главной задачей будет спокойно проехать первый круг, а затем сосредоточиться на достижении нужного результата.

«В преддверии завтрашней гонки мы располагаем очень хорошей машиной, а оба наших гонщика, которые борются за титул, стартуют в топ-3. То есть нам нужно главным образом хорошо проехать первый круг гонки, после чего ситуация должна будет стабилизироваться.

Думаю, текущее положение даже дает нам преимущество. Оно должно позволить нам хорошо поработать с пит-стопами – может быть, даже подумать над андеркатом для одного или обоих наших пилотов», – рассказал Браун.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади