Зак Браун: «Макларену» нужно хорошо проехать первый круг, после чего ситуация должна будет стабилизироваться»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда спокойно воспринимает позиции своих пилотов на старте Гран-при Абу-Даби позади Макса Ферстаппена.
Браун отметил, что главной задачей будет спокойно проехать первый круг, а затем сосредоточиться на достижении нужного результата.
«В преддверии завтрашней гонки мы располагаем очень хорошей машиной, а оба наших гонщика, которые борются за титул, стартуют в топ-3. То есть нам нужно главным образом хорошо проехать первый круг гонки, после чего ситуация должна будет стабилизироваться.
Думаю, текущее положение даже дает нам преимущество. Оно должно позволить нам хорошо поработать с пит-стопами – может быть, даже подумать над андеркатом для одного или обоих наших пилотов», – рассказал Браун.
