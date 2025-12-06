  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Не описал бы болид «Феррари» 2025 года как худший, но он явно один из самых непростых»
Шарль Леклер: «Не описал бы болид «Феррари» 2025 года как худший, но он явно один из самых непростых»

Леклер вынес вердикт болиду «Феррари» 2025 года.

Пилот «Феррари» описал ощущения от управления болидом в квалификации к Гран-при Абу-Даби, где стал 5-м.

«У меня хорошо получается управлять этой машиной, но я могу ощутить, насколько это непросто. Приходится пилотировать с полной отдачей – а это приводит либо к финишу в стене, либо к вылету после первого сегмента. И так нужно продолжать ехать в Q2, а затем и в Q3.

Во втором сегменте я едва не врезался в стену пару раз. Из-за этого улучшить машину очень трудно. «Макларен» и «Ред Булл» могли многое узнать о поведении болида, так как могли действовать менее агрессивно в первых двух сегментах. Но наша ситуация сложнее.

Я бы не описал этот болид как худший, но он явно один из самых непростых. Это точно. Мне приходится использовать довольно экстремальные настройки.

Что я думаю о следующем сезоне? Не хочу спешить с выводами. Прежде чем делать громкие заявления, хочу дождаться первой квалификации следующего года. Давайте так: мы пожертвовали значительной частью этого сезона, чтобы сконцентрироваться на работе над болидом следующего года.

Я правда надеюсь, что мы хорошо начнем новый сезон. Если у нас получится, то я с нетерпением жду следующий год», – отметил Леклер.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
