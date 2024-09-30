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Льюис Хэмилтон: «Я сильнее как гонщик, чем был в 22 года, реакция все еще быстрее, чем у молодежи»

Хэмилтон сравнил себя в 22 и 39 лет.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон утверждает, что превосходит себя же молодого.

Семикратному чемпиону «Формулы-1» исполнится 40 лет в начале января.

«Откровенно говоря, прямо сейчас я в более здоровой форме, чем когда-либо. У меня все так хорошо – что физически, что психологически. Реакция все еще быстрее, чем у молодежи.

Считаю, я сильнее как гонщик, чем был в 22 года. Я был просто молодым, энергичным и беспощадным, но не обладал отточенностью, балансом. Я не знал, как быть командным игроком, как быть лидером. Хороший гонщик – это не только скорость, это всестороннее развитие.

Когда я изучаю легенд, все распределено понемногу, они хороши везде. О чем они говорят, что отстаивают – вот на что я смотрю. Я смотрю на Айртона Сенну и Нельсона Манделу. Если соединить этих двух людей, вот кем я хочу быть», – признался Льюис.

Британец, как и Сенна, воспитывался в католической вере.

«Я молюсь каждый раз перед тем, как гоняться. Я молюсь, чтобы все были в безопасности.

Боюсь ли я смерти, когда выступаю? Нет. Но мы все равно пилотируем на безумных скоростях, надо принимать это во внимание. Поэтому я осознанно отношусь к времени, которое провожу с семьей, с мамой – может, это последний раз, когда я ее обниму. Никогда не знаешь, что случится, ничто не гарантировано», – прокомментировал Хэмилтон.

Хэмилтон выбрал между Месси и Роналду: «Месси. Они оба потрясающие, но я фанат Лионеля»

Компания Хэмилтона по производству «безалкогольной текилы» может стать спонсором «Феррари» (Джо Сейвард)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Times
logoАйртон Сенна
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
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