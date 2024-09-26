Серхио Перес: «Ничего не мог сделать с болидом «Ред Булл» в последние 6 месяцев, думал только о том, что можно попасть в аварию в любой момент»

Перес рассказал, как переживал поражения в 2024 году.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что ему было тяжело справляться с машиной 2024 года, которая принесла напарнику Максу Ферстаппену семь побед.

«Этот сезон был сложным. Было очень тяжело: у болида есть ограничения, и ты не можешь это выразить. Ведь напарник побеждает, выступает очень хорошо, а для тебя барьер становится все выше и выше. Было трудно все лето – думаю, это один из самых тяжелых моментов в «Ф-1».

Хотел бы стереть из памяти последние шесть месяцев. Было очень тяжело, честно говоря. Представьте: в машине столько ограничений, что ты приезжаешь на уик-энд и ничего не можешь с ней сделать, думаешь только о том, что можно попасть в аварию в любой момент, ведь ты ее не контролируешь», – отметил мексиканец.

Перес сообщил, что недолго размышлял о завершении карьеры:

«В последние шесть месяцев появлялись такие мысли, но мне потребовались три секунды, чтобы принять решение. Это был бы простой путь – после стольких лет уйти и в некотором смысле сдаться. Я бы никогда не простил себя.

Я хочу завершить карьеру тогда, когда сам этого захочу, а не когда кто-то мне скажет.

Сейчас я очень мотивирован, если честно, я очень хочу остаться в «Ф-1». Я получаю удовольствие. Ты по-настоящему наслаждаешься хорошими моментами, но надо научиться получать удовольствие и от плохих.

В данный момент у меня два сезона в контракте. В «Ф-1» два года – долгий срок, но я знаю, что завершение карьеры все ближе и ближе. Я не вижу себя гоняющимся как Фернандо [Алонсо], которым я восхищаюсь за то, что он делает в таком возрасте. Мне бы этого не хотелось. Не скажу, что мне не нравится сама идея, но у меня маленькие дети, и я хочу проводить с ними больше времени. В конечном счете они станут сдерживающим фактором.

Сейчас мы проводим 24 гонки в году, календарь сложный, но как минимум два года я тут. Но я не вижу себя в «Формуле-1» значительно дольше».

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