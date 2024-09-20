Серхио Перес: «Инженеры «Ред Булл» извинились передо мной – проблемы, о которых я говорил, стали понятнее»

В «Ред Булл» извинились за Пересом за невнимание к его обратной связи.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, понимает ли команда после последних неудач, что у болида RB20 есть фундаментальная проблема, и к гонщику следовало прислушаться раньше.

«В каком-то смысле да.

Честно говоря, некоторые инженеры после Монцы даже подошли ко мне и извинились. Ведь сейчас все стало гораздо понятнее – те проблемы, о которых я говорил. Но, справедливости ради, я всегда пользовался полной поддержкой со стороны всех инженеров.

Также появлялись спекуляции, люди говорили, мол, проблема в том, что я недостаточно сосредоточен на пилотаже и так далее. Но, в конце концов, я просто рад, что мы обнаружили проблему, можем заняться ей и улучшить ситуацию», – заявил Перес перед Гран-при Сингапура .

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