Оскар Пиастри: «Квалификационный счет разгромный, но разница с Норрисом всегда очень маленькая»

Пиастри объяснил стабильные поражения от Норриса в квалификациях.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри проанализировал квалификационный счет в 2024 году: австралиец уступает Ландо Норрису 4:14.

«Не хочу говорить, что это опыт. Дело просто в том, чтобы выжимать максимум из машины каждый раз. На паре этапов разрыв был несколько больше, чем мне хотелось бы, однако, думаю, на первых десяти гонках нас фактически разделяла половина десятой в ту или иную строну.

Хотя да, счет разгромный, разница всегда очень и очень маленькая. Необходимо просто собирать все воедино, тем более в последней попытке в третьем сегменте. Идеально оценить условия очень тяжело, особенно с учетом наших шин. Можно недожать и потерять много времени, можно перестараться, и в итоге будет то же самое. Так что последний, самый трудный шаг – найти идеальную точку. Обычно мне кажется, что это невероятно тяжело.

Мои взлеты в этом сезоне были, как мне кажется, очень высокими. Так что не думаю, что обязательно дело в том, чтобы становиться все быстрее и быстрее. Конечно, мы всегда стремимся стать быстрее, но важнее использовать скорость по максимуму и делать это каждый раз», – сообщил Оскар.

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