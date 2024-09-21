Джордж Расселл о нестабильности работы шин: «Скажу так – время на круге говорит само за себя»

Расселл высказался о выступлении в квалификации к Гран-при Сингапура .

Пилот «Мерседеса » отметил, что остался доволен четвертой позицией, но при этом признал тот факт, что по-прежнему не очень понимает причины нестабильности формы и скорости болида по ходу гоночного уик-энда.

«Согласился бы я заранее, в начале дня, на второй ряд стартовой решетки? Скажем так, в начале сегодняшнего дня огласился на это, после третьей практики уже не согласился бы, а вот после первого сегмента квалификации я бы умолял ради такого результата (смеется). Полагаю, это довольно четко говорит о том, как именно для нас прошел этот день.

Насколько трудно работать с этими шинами в таких условиях? Ну, у меня уже возникли проблемы из-за некоторых последних высказываний, так что…(смеется) – я скажу так, время на круге говорит само за себя. Мы не меняли настройки машины после третьей практики. В итоге Ландо Норрис, если я ничего не путаю, оказался быстрее нас на 0,2 секунды [в 3-й практике, на самом деле отставание Расселла от Норриса составило 0,4 секунды], а вот следующая группа позади нас уступила нам уже 0,4 [почти 0,5] секунды. Так что в целом ощущения были хорошими.

И по ощущениям второе место должно было быть задачей минимум. А если я смогу очень хорошо себя проявить – то тогда, может быть, я смогу бороться и Ландо. Хотя это очень большое «может быть».

А потом начинается квалификация и в первом сегменте я, можно сказать, оказываюсь на грани вылета. Так что да, я не совсем понимаю, как все это работает», – рассказал Расселл .

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