Сайнсу грозит штраф за переход трассы после аварии в квалификации
Пилота «Феррари» Карлоса Сайнса вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Сингапура.
Сайнс разбил болид и завершил третий сегмент на десятой строчке. Сессию прервали красными флагами.
Карлос побеседует с судьями из-за того, что пересек трассу пешком, чтобы пройти на пит-лейн. В этот момент на трек выпустили технику для эвакуации «Феррари».
На Гран-при Катара-2023 похожий инцидент случился с Льюисом Хэмилтоном. Тогда гонщика «Мерседеса» оштрафовали на 50 000 евро (из них 25 000 евро – условно до конца года) и выписали предупреждение.
Сайнс завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Сингапура и вызвал красные флаги
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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