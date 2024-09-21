Сайнсу грозит штраф за переход трассы после аварии в квалификации

Пилота «Феррари » Карлоса Сайнса вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Сингапура.

Сайнс разбил болид и завершил третий сегмент на десятой строчке. Сессию прервали красными флагами.

Карлос побеседует с судьями из-за того, что пересек трассу пешком, чтобы пройти на пит-лейн. В этот момент на трек выпустили технику для эвакуации «Феррари».

На Гран-при Катара-2023 похожий инцидент случился с Льюисом Хэмилтоном . Тогда гонщика «Мерседеса » оштрафовали на 50 000 евро (из них 25 000 евро – условно до конца года) и выписали предупреждение.

Сайнс завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Сингапура и вызвал красные флаги

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й