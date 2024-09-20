Льюис Хэмилтон: «С текущей скоростью болида не попаду в третий сегмент квалификации»
Хэмилтон остался недоволен скоростью болида в первый день уик-энда в Сингапуре.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что с учетом текущих возможностей болида и отсутствия рабочего варианта настроек, в квалификации он просто не сможет пробиться в третий сегмент.
«Очень трудный, очень непростой день. В поисках хорошего варианта настроек болида мы перепробовали все, что было можно, но ни один из вариантов не сработал.
Это и правда очень непросто. Ты вроде бы выкладываешься на максимуме, показываешь все, на что способен – а потом выясняется, что лучшему времени ты уступил секунду. Думаю, в данный момент я немного заблудился и не совсем понимаю, в каком направлении лучше работать с болидом. С текущей скоростью мы не попадем в третий сегмент квалификации», – рассказал Хэмилтон.
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