Льюис Хэмилтон: «С текущей скоростью болида не попаду в третий сегмент квалификации»

Хэмилтон остался недоволен скоростью болида в первый день уик-энда в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что с учетом текущих возможностей болида и отсутствия рабочего варианта настроек, в квалификации он просто не сможет пробиться в третий сегмент.

«Очень трудный, очень непростой день. В поисках хорошего варианта настроек болида мы перепробовали все, что было можно, но ни один из вариантов не сработал.

Это и правда очень непросто. Ты вроде бы выкладываешься на максимуме, показываешь все, на что способен – а потом выясняется, что лучшему времени ты уступил секунду. Думаю, в данный момент я немного заблудился и не совсем понимаю, в каком направлении лучше работать с болидом. С текущей скоростью мы не попадем в третий сегмент квалификации», – рассказал Хэмилтон.

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