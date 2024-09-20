Главный конструктор «Макларена»: «Чем ближе подбираешься к первым позициям, тем пристальнее за тобой наблюдают»

В «Макларене» ответили на подозрения в нарушении регламента.

Главный конструктор «Макларена » Роб Маршалл ответил на претензии соперников по поводу так называемого «мини-DRS» болида MCL38. На данный момент ФИА признает находку команды легальной, однако другие команды планируют это оспорить.

«Я бы не сказал, что они [остальные участники чемпионата] пользуются «серыми зонами» регламента меньше «Макларена». И я бы не сказал, что «Макларен» пользуется ими в своих интересах.

Я бы сказал, что при работе над дизайном крыла каждый придерживается того подхода, который считает лучшим. Но посмотрите на них… По той или иной причине сейчас мы обсуждаем именно нас.

Я подразумеваю под этим то, что каждый видит, что делают остальные. Не думаю, что мы единственные находимся под пристальным вниманием», – сказал Маршалл.

По сообщению Autosport, в паддоке есть еще как минимум две команды, поведение задних крыльев которых вызывает вопросы либо из-за возникающей прорези между пластинами, либо из-за подвижности всего крыла.

В ФИА уже отметили, что изучат доказательства с гонки в Баку. В то же время Маршалл подчеркнул прямолинейность во взаимодействии «Макларена» с федерацией.

«Мы ведем непрерывный диалог с ФИА касательно разных аспектов болида неделю за неделей, день за днем. Так что да, некоторые разговоры велись, но о чем именно, я бы не хотел вдаваться в подробности.

Мы обсуждаем требования регламента и то, соблюдаются ли они нами. Нет необходимости в том, чтобы говорить об аэроупругости и характеристиках. ФИА в этом не заинтересована.

Они хотят убедиться в том, что болиды, привозимые на трассу, соответствуют регламенту, директивами и мнению, которое может возникнуть [у специалистов федерации]. Вы работаете вместе с ними, чтобы убедиться во всем этом и идти дальше».

По мнению Маршалла, повышенное внимание к «мини-DRS» связано с успешными выступлениями «Макларена», который стал лидером Кубка Конструкторов после этапа в Баку.

«Это очень лестно: очевидно, чем ближе ты подбираешься к первым позициям, тем пристальнее за тобой наблюдают.

Я имею в виду, что все команды изучают свои болиды так же тщательно, как и машины конкурентов. Мы исследуем болид, сотрудничаем с ФИА, чтобы понять «серые зоны» того или иного элемента машины и продолжить работу.

Честно, не знаю, [что можно вынести из комментариев соперников]. У них у всех свое мнение. Мы сотрудничаем с ФИА, чтобы убедиться в легальности нашего болида. Пока в ФИА довольны, [нас все устраивает]. Это единственное мнение, которое нас беспокоит».

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