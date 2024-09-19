Шарль Леклер о системе «мини-DRS» на болиде «Макларена»: «Из того, что я видел, решение кажется по меньшей мере спорным»
Леклер сомневается в легальности системы «мини-DRS» команды «Макларен».
Команды «Формулы-1» обратили внимание на то, что на Гран-при Азербайджана элемент заднего антикрыла «Макларена» отклонялся, что снижало лобовое сопротивление и увеличивало максимальную скорость на прямых. Находка стала известна в паддоке как «мини-DRS».
ФИА подтвердила, что деталь прошла необходимые проверки, однако сообщила, что вмешается в ситуацию в случае необходимости.
Пилот «Феррари» признал, что в команде обсуждали спорное решение «Макларена», и что Фредерик Вассер уже ведет диалог с ФИА:
«Да, мы ведем диалог по данному вопросу, определенно. То есть понятно, что Фред Вассер будет более детально разбираться в сложившейся ситуации. Но из того, что мне рассказали, техническое решение кажется по меньшей мере спорным [с точки зрения соответствия регламенту]. Как бы то ни было, я думаю, что лучше эту ситуацию прокомментирует Фред».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в свою очередь отметил, что ФИА должна внести ясность в вопрос соответствия решения регламенту и духу правил:
«Да, разумеется, я видел фотографии. Сейчас, в эпоху соцсетей, у каждого наготове есть видео, после чего начинаются бурные обсуждения. Для меня очевидно, что крыло двигалось на высокой скорости. Возможно, это очень умное решение, а может и нет.
В конечном счете, разбираться с этим должны в ФИА. И этап в Баку был не первым, где в «Макларене» это использовали, это происходило и на других трассах. В любом случае, очень важно внести ясность. Причем речь не только о заднем антикрыле, но и о переднем. Что именно разрешается делать? В какой степени крыло может прогибаться? И так далее. Так что посмотрим».
«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!
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