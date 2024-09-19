Макс Ферстаппен о намерении ФИА запретить мат: «Просто не нужно выводить такие переговоры в эфир»

Ферстаппен неодобрительно высказался об инициативе ФИА.

Недавно президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выступил заявлением, что федерация выступает против того, что в трансляции «Ф-1» все чаще попадают переговоры с нецензурной легсикой.

В ФИА недовольны ситуацией несмотря на то, что в ФОМ, управляющей компании «Ф-1», отвечающей за трансляции, всегда запикивает нецензурные выражения.

«Возможно, просто таков мир, в котором мы живем, да и в целом люди, как кажется, стали более чувствительными к подобным вещам. Так бывает. Просто мне кажется, что нужно просто не выводить такие переговоры в эфир, чтобы люди не слышали всего этого.

Разумеется, сейчас все переговоры можно слышать с помощью разных приложений [подобные функции предусматриваются в F1TV], но это тоже можно как-то ограничить, ввести задержку вывода переговоров, чтобы подвергать их какой-то цензуре.

Подобные меры помогут намного лучше, чем введение запретов для гонщиков. Сейчас нам запрещают использовать нецензурную лексику, я не могу сказать слово на букву «Ф». Но, извините конечно, но нам что, по 5-6 лет? И да, даже если трансляцию будет смотреть 5 или 6-летний ребенок, но в будущем он все равно начнет материться, даже если родители будут пытаться не допустить этого. Потому что дети вырастут, начнут гулять со своими друзьями, и будут использовать нецензурную лексику.

И на самом деле ругаются все. Да, кто-то больше, а кто-то меньше – также зависит от того, на каком языке вы общаетесь.

При этом оскорбления – это совершенно другое. Мне кажется, что виде очень мало видов спорта, в которых к спортсменам прикрепляют микрофоны. Очень многие спортсмены могут позволить себе нехорошие выражения – просто на адреналине.

Думаю, нужно начать с того, чтобы не выводить такие вещи в эфир. Если вы не будете выводить такие переговоры в эфир – о них никто не будет знать, кроме команды. И тут уже мы сами во всем разберемся», – рассказал Ферстаппен.

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