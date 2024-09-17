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Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 18-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

20-22 сентября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

  • 1-я практика: 12:30 ☁️

  • 2-я практика: 16:00 🌙

Суббота

  • 3-я практика: 12:30 ☁️

  • Квалификация: 16:00 🌙

Воскресенье

  • Гонка: 15:00 🌙

📰 Главные новости перед Гран-при: победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
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