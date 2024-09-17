Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь 18-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.
Заезды «Формулы-1» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Марина-Бэй, Сингапур
20-22 сентября 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 12:30 ☁️
2-я практика: 16:00 🌙
Суббота
3-я практика: 12:30 ☁️
Квалификация: 16:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 15:00 🌙
📰 Главные новости перед Гран-при: победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции
Опубликовал: Михаил Ширяев
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