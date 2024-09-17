Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 18-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

20-22 сентября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 12:30 ☁️

2-я практика: 16:00 🌙

Суббота

3-я практика: 12:30 ☁️

Квалификация: 16:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 15:00 🌙

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