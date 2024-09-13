Жак Вильнев о Ньюи в «Астон Мартин»: «Это придаст Алонсо сил и мотивации гоняться дальше»
Вильнев высказался о влиянии перехода Ньюи в «Астон Мартин».
Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что повышение потенциала проекта положительно скажется на результатах Фернандо Алонсо и его желании продолжать карьеру.
Вильнев уверен, что Алонсо будет оставаться конкурентоспособным, несмотря на возраст.
«Да, потому что все это придаст сил, мотивации продолжать гоняться. Так что я не вижу причин, по которым Фернандо может стать медленнее, чем сейчас, или чем он был в прошлом году.
При этом разговоры о сезоне-2026 я бы назвал преждевременными – посмотрим, будет ли у «Астон Мартин» к тому времени действительно конкурентоспособная машина. Это [приход Ньюи и перестройка работы команды] долгосрочный проект, и я не уверен, что Алонсо успеет извлечь из этого выгоду. Что, вероятно, расстраивает Фернандо. К тому моменту он уже может оказаться в WEC», – рассказал Вильнев.
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