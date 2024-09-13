Льюис Хэмилтон о 6 победителях в 7 последних гонках: «Именно так все и должно быть в «Ф-1»

Хэмилтон рад борьбе за победы в «Ф-1» разных команд.

Пилот «Мерседеса » отметил, что считает нынешний уровень конкуренции в «Ф-1» образцовым с точки зрения интереса к гонкам, и что именно к этому стремились в чемпионате.

«Именно так все и должно быть. В конечном счете, именно к такому результату стремятся в «Ф-1», меняя технический регламент. Только вот обычно это не срабатывает.

Так что здорово, что мы наконец-то вошли в эту фазу – мы видим, как «Макларен » добился значительного прогресса, как последнюю гонку выиграла «Феррари », а до этого побеждал «Мерседес».

Надеюсь, что в оставшихся гонках мы продолжим видеть нечто подобное», – рассказал Хэмилтон .

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