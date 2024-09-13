«Ред Булл» обновил днище перед Гран-при Азербайджана

В «Ред Булл» оценили новинки в Баку.

Главный инженер «Ред Булл » Пол Монахэн поделился мнением о новом днище, которое команда привезла в Баку.

По данным технических заметок, публикуемых ФИА перед стартом уик-энда, новинка должна «улучшить ситуацию с перепадами давления вдоль днища, чтобы локально и ниже по течению упорядочить потоки воздуха во всех условиях».

«Мы продолжаем получать уроки, и незамедлительная реакция обычно происходит позже. Привезенная новинка – тому свидетельство. Мы усердно трудимся и продолжаем работать так же упорно.

Этап в Сингапуре состоится уже через неделю. Это, весьма вероятно, станет для нас еще одной ступенью.

Масштаб нынешнего обновления как бы говорит о задержке. Если нам и удалось привезти новинку на эту гонку, то она далеко не самая большая с точки зрения геометрических изменений. Обновления весьма тонкие.

Может ли это принести положительный эффект? Да. И я думаю, мы увидим доказательства в воскресенье днем», – сказал Монахэн.

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