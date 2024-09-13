«Ред Булл» обновил днище перед Гран-при Азербайджана
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн поделился мнением о новом днище, которое команда привезла в Баку.
По данным технических заметок, публикуемых ФИА перед стартом уик-энда, новинка должна «улучшить ситуацию с перепадами давления вдоль днища, чтобы локально и ниже по течению упорядочить потоки воздуха во всех условиях».
«Мы продолжаем получать уроки, и незамедлительная реакция обычно происходит позже. Привезенная новинка – тому свидетельство. Мы усердно трудимся и продолжаем работать так же упорно.
Этап в Сингапуре состоится уже через неделю. Это, весьма вероятно, станет для нас еще одной ступенью.
Масштаб нынешнего обновления как бы говорит о задержке. Если нам и удалось привезти новинку на эту гонку, то она далеко не самая большая с точки зрения геометрических изменений. Обновления весьма тонкие.
Может ли это принести положительный эффект? Да. И я думаю, мы увидим доказательства в воскресенье днем», – сказал Монахэн.
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