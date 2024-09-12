Эдди Джордан о выборе Ньюи: «Астон Мартин» похож на «Ред Булл»-2005 – команда из топ-5 со владельцем-визионером»

Менеджер Ньюи рассказал о причинах перехода в «Астон Мартин».

Менеджер Эдриана Ньюи и бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан объяснил, почему конструктор выбрал «Астон Мартин», а не другую команду – в частности, «Феррари».

Эдди провел параллели между нынешним «Астон Мартин» и «Ред Булл» образца 2005 года, когда было объявлено о переходе именитого специалиста из «Макларена ».

«На мой взгляд, есть пара очень разумных и реалистичных причин.

Одна из них заключается в новом положении, которое подразумевает полный контроль и ответственность, чего у него никогда не было прежде с другими руководителями команд, акционерами и партнерами. Акции, положение полной ответственности, контроля и партнерства с Лоренсом Строллом – это довольно сильно отличается от того, что случалось раньше.

Могу представить и предположить, что команда очень похожа на «Ред Булл» в тот момент, когда он туда пришел – это случилось целых 19 лет назад. Это был коллектив из топ-5, как «Астон Мартин» сейчас, с огромным видением, огромным желанием со стороны владельца – Дитриха Матешица в «Ред Булл» и Лоренса Стролла в «Астон Мартин».

Как мне кажется, у них очень схожий тип личности: невероятно успешные, предприниматели по природе, визионеры, оба с прекрасным образом мышления, со страстью, с верой, полностью преданные достижению успеха.

Есть и другие причины. Тот факт, что он еще не работал Льюисом [Хэмилтоном] и Фернандо [Алонсо], сыграл важную роль.

Льюис переходит в «Феррари». Конечно, мы вели длительные переговоры с «Феррари », однако «Астон Мартин» и Фернандо стали теми, кто, по мнению Эдриана, предоставил настоящий вызов – попробовать привести команду из топ-5 к вершине, в точности как было с «Ред Булл», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.

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