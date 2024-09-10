Ланс Стролл: «Ньюи выиграл больше титулов, чем кто-либо в «Ф-1». В 2026-м у «Астон Мартин» будет много возможностей»
Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл сообщил, что конструктор Эдриан Ньюи сыграет серьезную роль перед сменой технических и моторных правил.
«Да, это невероятно значимый день. Многое уже сказано, но я считаю, это самый радостный день в истории этой команды. Эдриан выиграл больше титулов, чем кто-либо в паддоке, и теперь он в зеленом.
Так что это крайне счастливый день. Сезон-2026 не за горами. Совершенно новый регламент, много возможностей, и мы действительно собираем невероятную команду, многие талантливые люди уже тут. Теперь в составе Эдриан – очень захватывающе», – отметил Ланс.
«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
Лоренс Стролл: «Ньюи – акционер и лучший партнер, которого я привел в «Астон Мартин»
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