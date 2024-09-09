Фернандо Алонсо: «Я на вегетарианский диете, пусть и не слишком строгой»
Алонсо серьезно поменял свое питание в последние месяцы
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что в значительной мере отказался от потребления мяса.
«Я в целом ем немного. Педро де ла Роса ест за троих.
Восемь или девять месяцев назад я начал отказываться от мяса и рыбы. Я чувствую себя не очень и в общем ощущаю тяжесть, пища переваривается несколько дольше.
Скажем так, я на вегетарианский диете, пусть и не слишком строгой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» теперь оказывается позади «Уильямса», «Хааса», «РБ» – нам нужно поднять планку»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
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