Фернандо Алонсо: «Я на вегетарианский диете, пусть и не слишком строгой»

Алонсо серьезно поменял свое питание в последние месяцы

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что в значительной мере отказался от потребления мяса.

«Я в целом ем немного. Педро де ла Роса ест за троих.

Восемь или девять месяцев назад я начал отказываться от мяса и рыбы. Я чувствую себя не очень и в общем ощущаю тяжесть, пища переваривается несколько дольше.

Скажем так, я на вегетарианский диете, пусть и не слишком строгой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

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