Мика Хаккинен: «Макларен» сейчас – лучшая команда «Ф-1»

Хаккинен отметил прогресс «Макларена».

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, каких результатов удалось добиться его бывшей команде.

По мнению Хаккинена , в нынешнем сезоне конкурентам уже не удастся догнать «Макларен» по скорости, что повышает шансы команды добиться успеха в чемионате.

«Менеджмент «Макларена» проделал фантастическую работу. Ведь им нужно мотивировать своих пилотов, сохранять терпение, поощрять тяжелую работу инженеров, проектировщиков, маркетологов.

Все это требует времени, на это нужны годы. Но посмотрите на команду сейчас. Такого невозможно добиться в одночасье. И теперь «Макларен» может продолжать развивать свою машину. Они хотят это делать и сейчас являются самой быстрой командой в пелотоне.

«Макларен» сейчас – лучшая команда. И крайне интересно, что будет происходить в оставшихся гонках сезона. Будет ли «Макларен» доминировать? Надеюсь. Появятся ли другие команды, которым удастся так улучшить свои машины? Вряд ли.

Думаю, у «Макларена» есть все необходимые ресурсы. У них есть быстрые гонщики, хорошие инженеры, правильный менеджмент и фантастические партнеры, обеспечивающие финансирование команды. Не думаю, что кому-то удастся их догнать», – рассказал Хаккинен.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!