Кими Райкконен об Антонелли: «Уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить»

Райкконен высказался о переходе Антонелли в «Ф-1».

Чемпион 2007 года отметил, что лично ему принято видеть появление в чемпионате новых лиц, и что появление итальянского гонщика должно положительно сказаться на «Формуле-1».

Андреа Кими Антонелли в 2025 году заменит в составе «Мерседеса » Льюиса Хэмилтона, который в свою очередь перейдет в «Феррари».

«Да, я об этом слышал. Это здорово. Судя по всему, в следующем году в «Формуле-1» появится много новых лиц. Много новых гонщиков, которые уже подписали контракты. Это здорово для «Ф-1». Как и то, что в чемпионате появится итальянец.

Уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить. Ведь сейчас у многих команд есть симуляторы. В мое время симуляторов не было, ты просто садился за руль болида и ехал.

Думаю, сейчас это [переход в «Формулу-1»] во многих смыслах дается проще. Гонщики могут проводить множество тестов [за рулем болидов двухлетней давности] и готовиться к «Ф-1». Я могу лишь пожелать им всего наилучшего», – рассказал Райкконен .

Сколько минут «Мерс» реально искал смену Хэмилтону? 18-летнего юниора не плющит давление?