Фредерик Вассер о Кубке конструкторов: «Возможны огромные изменения в плане очков, борьба четырех команд продлится до конца сезона»

Вассер уверен, что у «Феррари» есть шансы на успешное завершение 2024 года

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о напряженном противостоянии в Кубке конструкторов после победы Шарля Леклера на Гран-при Италии.

Скудерии удалось приблизиться к лучшим командам: она отстает от «Макларена » на 31 очко, от «Ред Булл» – на 39.

«Для «Феррари» и Шарля победа в Монце, победа в Монако – пожалуй, вместе с Имолой это две или три гонки, которые ты хочешь забрать по ходу сезона. Но в конечном счете в Монце распределяют не больше очков, чем в Баку.

С математической точки зрения это просто победа, с эмоциональной – безусловно, нечто очень важное, ведь мы чувствовали огромную поддержку со стороны тифози с начала недели.

Я считаю, было бы огромной ошибкой делать какие-либо выводы или менять план [после победы в Италии]. До Абу-Даби предстоит очень большой путь, разыгрываются где-то 450 очков.

Борьба такая плотная – честно говоря, я провел пару лет на пит-уолл, однако впервые вижу в «Ф-1» ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку без инцидентов или аварий. Четыре команды способны побеждать или завоевывать подиумы, и расклады меняются от сессии к сессии.

Пожалуй, меня больше всего впечатлил этап в Спа, когда «Макларен» забрал первую практику, «Ред Булл» вторую, мы стартовали с поула, а «Мерседес » выиграл гонку. Есть ощущение, что так почти везде, если не считать прошлый уик-энд в Зандворте, где доминировал Ландо [Норрис].

Но можно ожидать, что такое продлится до конца сезона, что будет огромная борьба. И, да, когда такая конкуренция, одна команда может сделать дубль, а другая финишировать на седьмом и восьмом местах. Не хочу говорить о сходах, но это означает, что возможны огромные изменения в плане очков.

Давайте сначала сосредоточимся на Баку. Будем двигаться шаг за шагом, а там посмотрим», – проанализировал борьбу Вассер.

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