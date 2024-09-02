«Феррари» в 39 очках от «Ред Булл». Разрыв снизился на 25 баллов за один Гран-при
«Феррари» сильно сократила расстояние до «Ред Булл» на Гран-при Италии.
Шарль Леклер занял первое место в Монце, Карлос Сайнс стал четвертым, а Макс Ферстаппен и Серхио Перес довольствовались лишь шестой и восьмой позициями. Таким образом, разрыв разом снизился на 25 очков.
Чемпионы «Формулы-1», пока сохраняющие первую строчку в Кубке конструкторов, рискуют в ближайшее время пропустить не только «Макларен», но и «Феррари». За восемь этапов до конца сезона разница между «Ред Булл» и «Феррари» составляет 39 баллов (446 против 407).
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
«Макларен» до 8 очков сократил отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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