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Даниэль Риккардо извинился перед Хюлькенбергом: «Было интересно, хочет ли он ударить меня по лицу, действовал ли я как мудак»

Риккардо поведал о разговоре с Хюлькенбергом после столкновения

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что извинился перед конкурентом из «Хааса» Нико Хюлькенбергом.

На Гран-при Италии стюарды выписали Риккардо пятисекундный штраф за выдавливание Хюлькенберга. После финиша Даниэль решил узнать мнение Нико об эпизоде.

«Я просто хотел свериться и увидеть его точку зрения. Я почувствовал удар, но не знаю, был ли он наполовину на траве или просто внешняя шина вышла за пределы трека, что вызвало блокировку на торможении.

Разумеется, я не оставил ему достаточно места, и точка, поэтому меньшее, что я мог сделать – извиниться.

Кроме того, мне стало интересно, насколько это было плохо с моей стороны. Я знал, что неправ, но как? Так, чтобы он захотел ударить меня по лицу, или он сказал бы: «Ну, ты промахнулся на десять сантиметров». Естественно, он заявил: «Да, ты не оставил мне достаточно места».

Я также хотел спросить, дернулся ли я или просто постепенно двигался наперерез. Мне нравится действовать агрессивно, но я не грязный гонщик, поэтому хотел убедиться, узнать его точку зрения. Был ли я просто агрессивным или действовал как мудак?» – задался вопросом австралиец.

Риккардо позже получил наказание за неверное отбытие штрафа и финишировал 13-м. По словам Дэна, решения стюардов не оказали ключевого влияния на результат:

«Мы были недостаточно быстрыми. Магнуссен был быстрее, Албон был быстрее. Без всего этого мы все равно не заработали бы очки».

Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedcafe
Гран-при Италии
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