Фредерик Вассер: «С самого начала сезона гоночный темп «Феррари» был лучше квалификационного – и сегодня это повторилось»
Руководитель «Феррари» высказался о победе Шарля Леклера на Гран-при Италии.
«Хороший уик-энд. Мы были слегка разочарованы итогами квалификации, пусть даже темп был хорошим. Но гонка прошла отлично.
С самого начала сезона наш гоночный темп был лучше квалификационного – и сегодня это повторилось. Все прошло хорошо, и когда все работает таким образом, результат получается идеальным.
Честно говоря, в прошлом году износ шин был нашей главной слабостью. Думаю, в этом сезоне это одно из наших основных преимуществ. Мы уже видели это на прошлых выходных в Зандворте. Мы вполне устойчивы с точки зрения работы с шинами. Пилоты отлично контролируют износ. Это восхитительно.
Мы знали, что при стратегии с одним пит-стопом для двух болидов Карлос [Сайнс] сможет нам помочь. Он также давал нам обратную связь по состоянию резины.
Честно, думаю, каждый в команде сыграл свою роль и отлично справился. Я более чем рад этому», – заявил Вассер.
Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?
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