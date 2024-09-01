Фредерик Вассер: «С самого начала сезона гоночный темп «Феррари» был лучше квалификационного – и сегодня это повторилось»

Вассер подвел итоги после победы «Феррари» в Монце

Руководитель «Феррари » высказался о победе Шарля Леклера на Гран-при Италии.

«Хороший уик-энд. Мы были слегка разочарованы итогами квалификации, пусть даже темп был хорошим. Но гонка прошла отлично.

С самого начала сезона наш гоночный темп был лучше квалификационного – и сегодня это повторилось. Все прошло хорошо, и когда все работает таким образом, результат получается идеальным.

Честно говоря, в прошлом году износ шин был нашей главной слабостью. Думаю, в этом сезоне это одно из наших основных преимуществ. Мы уже видели это на прошлых выходных в Зандворте. Мы вполне устойчивы с точки зрения работы с шинами. Пилоты отлично контролируют износ. Это восхитительно.

Мы знали, что при стратегии с одним пит-стопом для двух болидов Карлос [Сайнс] сможет нам помочь. Он также давал нам обратную связь по состоянию резины.

Честно, думаю, каждый в команде сыграл свою роль и отлично справился. Я более чем рад этому», – заявил Вассер .

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?