Франко Колапинто: «Проход во второй сегмент был вполне возможен, но небольшая ошибка стоила мне хорошего времени на круге»

Колапито оценил выступление в квалификации к Гран-при Италии .

Новичок «Уильямса » в Монце проводит свой первый Гран-при «Формулы-1» в карьере – аргентинец в составе «Уильямса» будет заменять Логана Сарджента в оставшихся гонках сезона.

В своей первой квалификации Колапинто не удалось выйти из первого сегмента, в то время как его напарник Алекс Албон пробился в топ-10.

«Разумеется, я разочарован. После третьей практики я ожидал большего, ведь у нас был очень хороший темп. После первого круга в первом сегменте квалификации я понимал, что способен заметно улучшить свое время. Так что да, я полагал, что проход во второй сегмент вполне возможен, но небольшая ошибка стоила мне хорошего времени на круге.

Мне еще многому нужно научиться, очень многое понять в особенностях работы этих шин. Я еще ко многому привыкаю и стараюсь как можно быстрее адаптироваться, но мне еще предстоит во многом разобраться и многое понять. И да, разумеется, завтра будет очень особенный день – моя первая гонка «Формулы-1», очень важный момент в моей карьере.

Мне кажется, что на данный момент самый длинный отрезок, который я успел проехать – это 8 кругов. Завтра же меня ждут 57 кругов, или около того. Думаю, самое трудное – это в процессе продолжать изучать особенности работы болида. И я надеюсь, что за эти девять гонок смогу стать намного лучше», – рассказал Колапинто.

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