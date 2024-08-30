Джеймс Воулз: «Сарджент достиг предела своих способностей. Разрыв с «Уильямсом» – честно по отношению к Логану»

Воулз заявил, что Сарджент не был способен прогрессировать дальше

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз высказался о решении поменять состав по ходу сезона-2024.

По словам босса, Логан Сарджент, которого с Гран-при Италии заменит Франко Колапинто, не смог бы добиться лучших результатов.

«Если поговорить с любым руководителем команды на пит-лейн, никто не хочет менять пилота посреди сезона. Это ужасно. Это невероятно тяжелое решение для гонщика. Команде тоже трудно. Это нарушает порядок, если не сказать больше. Так что вопрос хороший – почему менять сейчас?

Самый подходящий момент для этого – начало года. Как я говорил, в конце прошлого сезона Логана начал показывать времена в десятой от Алекса [Албона ], начал приближаться. Здорово было видеть прогресс. Если бы он продолжился, у нас был бы пилот в очень хорошем положении в этом году, и в тот момент не казалось, что правильно разрывать отношения.

Сейчас есть четкая причина. Мы накопили достаточно опыта, чтобы понимать, что он достиг предела своих способностей, и на самом деле было бы почти нечестно продолжать по отношению к нему.

Посмотрите на его лицо, когда он выбирается из болида. Он отдал все, что мог, и этого недостаточно. Он абсолютно никогда не выкладывался меньше, чем на 100 процентов.

Но есть очень четкое понимание, где его предел. Это понятно всем. Более того, отношения могли лишь стать более сложными за последние девять гонок сезона, ведь он знает, какое будущее его ждет – он не будет пилотом «Ф-1».

На самом деле разрыв на данной стадии кажется правильным решением для всех сторон. Есть ощущение, что это честно по отношению к Логану. Сегодня он не будет так чувствовать, но, надеюсь, подумает об этом в будущем. Это честно по отношению к нему.

Что касается перестановки, к тому же по ходу сдвоенных этапов – это ужасно. Это действительно кошмар, что, надеюсь, показывает, в каком мы положении.

Просто хочу прояснить – дело не в аварии [в практике перед Гран-при Нидерландов ]. Выбор был сделан на основе гонки. У него были все детали, что и у Алекса, но скорости не было. В данном плане ему недоставало, и разница оказалась почти такой же большой, как в прошлом году», – пояснил Джеймс.

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