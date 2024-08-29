Логан Сарджент: «Невероятно благодарен «Уильямсу» за шанс в «Ф-1». Возьму паузу, чтобы оценить варианты на будущее»

Сарджент прокомментировал потерю места в «Ф-1»

Логан Сарджент опубликовал пост после новости о том, что Франко Колапинто заменил его в составе «Уильямса ».

«Я хотел сказать, что невероятно благодарен «Уильямсу» за мой первый шанс в «Формуле-1». Я так благодарен за поддержку, которую получаю от всех в команде с того момента, как присоединился к Академии в 2021 году.

Первый опыт за рулем машины «Ф-1» в Абу-Даби запомнится на всю жизнь, а первые очки за 30 лет для американского пилота в Остине в прошлом сезоне стали по-настоящему особенным моментом. Я горжусь тем, что представлял команду с такой историей на протяжении последних двух сезонов.

Пока я возьму паузу, чтобы оценить варианты, о затем объявлю о будущем в свое время», – написал Сарджент в своем приложении, однако затем удалил пост.

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Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»