Гран-при Чехии вернется в календарь MotoGP в 2025 году

Гонщики MotoGP вновь приедут на автодром в Брно в следующем сезоне.

Чемпионат объявил о контракте на проведение Гран-при Чехии в 2025-2029 годах.

Гонка проводилась в рамках MotoGP / 500cc с 1965 года (до 1991-го включительно – как Гран-при Чехословакии). В последний раз этап провели в 2020-м.

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