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Гран-при Чехии вернется в календарь MotoGP в 2025 году

Гонщики MotoGP вновь приедут на автодром в Брно в следующем сезоне.

Чемпионат объявил о контракте на проведение Гран-при Чехии в 2025-2029 годах.

Гонка проводилась в рамках MotoGP / 500cc с 1965 года (до 1991-го включительно – как Гран-при Чехословакии). В последний раз этап провели в 2020-м.

ЧМ по мотогонкам введет квоты на 🇪🇸 и 🇮🇹? Откуда взялась эта дичь? Их правда перебор?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Чехии MotoGP
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