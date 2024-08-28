«По ходу летнего перерыва такие истории всплывают довольно часто». Гельмут Марко – о словесных попытках Вольффа переманить Ферстаппена
Марко не беспокоится о возможном уходе Ферстаппена в «Мерседес»
Советника «Ред Булл» попросили прокомментировать ситуацию относительно попыток руководства немецкой команды переманить действующего чемпиона «Ф-1».
По словам Марко, в «Ред Булл» не придают особого значения высказываниям Вольффа и уверены в продолжении сотрудничества с Ферстаппеном.
«Они все живут в Монте-Карло, поэтому порой вполне могут встретиться где-то за чашкой кофе. Я не знаю, что именно они в таких случаях обсуждают, но очевидно, что Тото Вольфф много чего сейчас рассказал. И да, по ходу летнего перерыва подобные истории всплывают довольно часто», – рассказал Марко.
Тото Вольфф сообщил, что Ферстаппен не перейдет в «Мерседес» в 2025-м: «Дверь на сезон-2026 не закрыта. Наши пути пересекутся, есть ощущение»
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