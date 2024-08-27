Оскар Пиастри: «Мне есть над чем поработать, если напарник выигрывает с отрывом в 20 секунд»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри остался за пределами подиума на Гран-при Нидерландов, в то время как напарник Ландо Норрис выиграл гонку в доминирующем стиле.
«Думаю, мне просто не хватало стабильности. Безусловно, были моменты по ходу уик-энда, когда я чувствовал, что выступаю очень сильно, мне было очень комфортно.
Казалось, что в пятницу я был довольно быстрым, особенно на одном круге, даже в квалификации я выглядел очень сильно, просто не выжал максимум на последнем круге. Из-за этого еще обиднее, а плохой старт фактически задал тон гонке.
Если напарник выигрывает с отрывом в 20 секунд, очевидно, есть над чем поработать и где прибавить.
Рассуждая реалистично, все началось с квалификации. Я оказался недостаточно конкурентоспособным в решающий момент. Разумеется, старт не улучшил ситуацию. В каком-то смысле это загнало нас в угол.
Считаю, в чистом воздухе темп был довольно сильным. И, очевидно, машина была быстрой», – рассказал Пиастри о причинах неудачи.
Австралиец поделился ожиданиями перед Гран-при Италии:
«Трасса совсем другая. Похожа на автодромы в Венгрии, в Испании. Пожалуй, мы были очень быстры фактически на каждом треке, начиная с Майами, я бы сказал.
Так что я не особо переживаю. Думаю, «Феррари» станет чуть быстрее – в прошлом она показывала там очень хорошую скорость».
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