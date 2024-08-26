Андреа Стелла: «Макларен» может повторить 9 побед подряд Феттеля в 2013-м»
«Макларен» способен выиграть все оставшиеся гонки сезона-2024, считает Стелла.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла упомянул серию Себастьяна Феттеля в составе «Ред Булл» после победы Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.
Феттель выиграл все гонки после летнего перерыва, завершив сезон-2013 девятью победами подряд (рекорд «Формулы-1» на тот момент).
«Думаю, в Кубке конструкторов борьба шла и до этого уик-энда.
Что касается чемпионата пилотов, мы, безусловно, хотим считать, что это возможно. Мы даже обсуждали, что Феттель сделал в 2013-м, и сказали: мы можем повторить, почему нет? Надо сохранить сосредоточенность, надо думать, что это возможно. Должен сказать, сегодняшний день очень воодушевил, если говорить о скорости.
В то же время, похоже, трасса очень подошла нашей машине, как и в Венгрии. Кажется, что в данный момент очень многое зависит от трека», – заявил Андреа после гонки.
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Короче, у Маков сейчас космовоз.
там все очень близко, и я думаю, Мерс просто не верил, что кто-то на изношенном комплекте сможет перебить это время. да и сам Норрис рассчитал все по красоте - зарядил батарею перед последним кругом и выдал базу тогда, когда уже никто не мог ответить.
Может повторить, а может и не повторить - оба варианта Стелла не исключил.
Сингапур и Азербайджан - лютый рандом из за пейс каров.
Вы как-то рано Норриса в борьбу за чемпионат вписали, после двух побед в карьере