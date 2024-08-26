Андреа Стелла: «Макларен» может повторить 9 побед подряд Феттеля в 2013-м»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

«Макларен» способен выиграть все оставшиеся гонки сезона-2024, считает Стелла.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла упомянул серию Себастьяна Феттеля в составе «Ред Булл» после победы Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

Феттель выиграл все гонки после летнего перерыва, завершив сезон-2013 девятью победами подряд (рекорд «Формулы-1» на тот момент).

«Думаю, в Кубке конструкторов борьба шла и до этого уик-энда.

Что касается чемпионата пилотов, мы, безусловно, хотим считать, что это возможно. Мы даже обсуждали, что Феттель сделал в 2013-м, и сказали: мы можем повторить, почему нет? Надо сохранить сосредоточенность, надо думать, что это возможно. Должен сказать, сегодняшний день очень воодушевил, если говорить о скорости.

В то же время, похоже, трасса очень подошла нашей машине, как и в Венгрии. Кажется, что в данный момент очень многое зависит от трека», – заявил Андреа после гонки.

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» повезло, что «Макларен» недобирал очки в начале сезона. Лишь вторая победа Норриса – поразительно»

«Макларен» выложил фото с кубками: «Еще парочка отправится на базу»

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Иван Алейников
Но все таки 23 секунды привезли тапку…
20+ сек и ещё БК на последнем круге в стиле доминирующего мерсовоза, хорошо ещё сказки про превозмогания не утомляли
+20
-4
+16
Сомнительно, у Макларена конечно сейчас самая быстрая машина, но и главные конкуренты тоже на месте не стоят. Очень похожи его слова на эйфорию и головокружение от успехов.
+15
-3
+12
Ответ PaulOpenfold
Сомнительно, у Макларена конечно сейчас самая быстрая машина, но и главные конкуренты тоже на месте не стоят. Очень похожи его слова на эйфорию и головокружение от успехов.
Но все таки 23 секунды привезли тапку…
+7
0
+7
Ответ Any
Ещё парочку побед для Льюшки пусть впишутся))
А что случилось с вашими предпочтениями? Помнится во времена Феттеля,Льюис не ходил в любимчиках.
+6
0
+6
Ответ PaulOpenfold
Сомнительно, у Макларена конечно сейчас самая быстрая машина, но и главные конкуренты тоже на месте не стоят. Очень похожи его слова на эйфорию и головокружение от успехов.
На убитом харде с проплешинами, Ландо БК поставил. При том, что до него, БК ставил Льюис на софте и у Мерса была скорость на этом треке.
Короче, у Маков сейчас космовоз.
+7
-1
+6
Самое смешное будет, если Ландо не хватит пары очков для чемпионства. Тех самых, которые его заставили подарить Пиастри.
+6
-1
+5
Макларен еще две не повторил, а уже Феттеля побеждает
+4
0
+4
Ответ _Nibelungen_
На убитом харде с проплешинами, Ландо БК поставил. При том, что до него, БК ставил Льюис на софте и у Мерса была скорость на этом треке. Короче, у Маков сейчас космовоз.
ну он перебил время Хэмилтона на какие-то сотые. и у Расселла тоже круг был за 1.13.8
там все очень близко, и я думаю, Мерс просто не верил, что кто-то на изношенном комплекте сможет перебить это время. да и сам Норрис рассчитал все по красоте - зарядил батарею перед последним кругом и выдал базу тогда, когда уже никто не мог ответить.
+4
-1
+3
а прошлогодние 10 Максовых не смогут повторить, видимо
+3
0
+3
Ответ sir_shir
20+ сек и ещё БК на последнем круге в стиле доминирующего мерсовоза, хорошо ещё сказки про превозмогания не утомляли
Еще успеют
+3
0
+3
Никаких обманов!
Может повторить, а может и не повторить - оба варианта Стелла не исключил.
+3
0
+3
"Можем повторить!“ (А.Стелла)
+4
-1
+3
Ответ MinkoffS
Самое смешное будет, если Ландо не хватит пары очков для чемпионства. Тех самых, которые его заставили подарить Пиастри.
Пиастри вернёт должок если потребуется, а Ландо сам себе злобный буратино, надо было пропускать Оскара сразу и потом обгонять.
+2
0
+2
Ответ MinkoffS
Самое смешное будет, если Ландо не хватит пары очков для чемпионства. Тех самых, которые его заставили подарить Пиастри.
Это Норрису команда подарила возможность выйти в лидеры. Поэтому, он отдал ровно то, что ему не принадлежало.
+3
-1
+2
Бинотто в своё время тоже грозился. И что в итоге?
+2
0
+2
Ответ Rodbert
Им нужно договориться что теперь все работают на Норриса и кт будет в его пользу. Одно неудачное выступление Макса или сход и вот уже титул на горизонте.
Ну у Маков еще моторные штрафы должны быть
+1
0
+1
В Монце скорее всего Ферры по борятся.
Сингапур и Азербайджан - лютый рандом из за пейс каров.
+1
0
+1
Ответ MinkoffS
Самое смешное будет, если Ландо не хватит пары очков для чемпионства. Тех самых, которые его заставили подарить Пиастри.
Даже не знаю, хочу я этого как болельщик Маков или нет. Скорее да
+1
0
+1
Ответ Запах Свободы
ну он перебил время Хэмилтона на какие-то сотые. и у Расселла тоже круг был за 1.13.8 там все очень близко, и я думаю, Мерс просто не верил, что кто-то на изношенном комплекте сможет перебить это время. да и сам Норрис рассчитал все по красоте - зарядил батарею перед последним кругом и выдал базу тогда, когда уже никто не мог ответить.
Норрис первый пересек черту, 19 пилотов могли перебить его БК. Но, в целом, согласен, мостик Мерседеса недооценил живучесть резины Норриса
+1
0
+1
Онборды с машины Ферстаппена подтверждают проблемы с машиной. Результат в 20 секунд не отражает реальную скорость машины. Иначе почему Пиастри даже на подиум не смог, как обычно, в общем то
+2
-1
+1
Минимум пару побед Макс еще заберет.
+2
-1
+1
И тут Остапа понесло...) Стелла, наверное, не ел три дня, как Бендер в Васюках.
+2
-1
+1
Ответ _Nibelungen_
На убитом харде с проплешинами, Ландо БК поставил. При том, что до него, БК ставил Льюис на софте и у Мерса была скорость на этом треке. Короче, у Маков сейчас космовоз.
Стоит учитывать что Ландо ставил БК на полностью пустых баках. Хотя насчет космовоза согласен, как я уже и говорил у них сейчас самая быстрая машина и видимо самый быстрый пилот.
+1
-1
0
Ответ Mortimer1
>Норрис первый пересек черту, 19 пилотов могли перебить его БК. Когда? После клетчатого флага?)
На 71
0
0
0
Ответ PaulOpenfold
Стоит учитывать что Ландо ставил БК на полностью пустых баках. Хотя насчет космовоза согласен, как я уже и говорил у них сейчас самая быстрая машина и видимо самый быстрый пилот.
зеленоват для самого быстрого, пока до Тапка далеко, для начала заматереть и психологию со стартами подкачать
+1
-1
0
Не сможете, куда хату ставить?
0
0
0
Не рано ли у Стеллы голова закружилась от всего лишь второй победы Норриса?
0
0
0
Ответ Rodbert
Им нужно договориться что теперь все работают на Норриса и кт будет в его пользу. Одно неудачное выступление Макса или сход и вот уже титул на горизонте.
А у Норриса неудачных выступлений или сходов уже не будет?
Вы как-то рано Норриса в борьбу за чемпионат вписали, после двух побед в карьере
+1
-1
0
Ответ Minuvert
Ну у Маков еще моторные штрафы должны быть
У Макса судя по всему тоже.
0
0
0
Ответ GenBardak
У Макса судя по всему тоже.
Возможно, но у него уже в Бельгии один был получен, гандикап есть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий