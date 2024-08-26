Андреа Стелла: «Макларен» может повторить 9 побед подряд Феттеля в 2013-м»

«Макларен» способен выиграть все оставшиеся гонки сезона-2024, считает Стелла.

Руководитель « » упомянул серию в составе «Ред Булл» после победы на .

Феттель выиграл все гонки после летнего перерыва, завершив сезон-2013 девятью победами подряд (рекорд «Формулы-1» на тот момент).

«Думаю, в Кубке конструкторов борьба шла и до этого уик-энда.

Что касается чемпионата пилотов, мы, безусловно, хотим считать, что это возможно. Мы даже обсуждали, что Феттель сделал в 2013-м, и сказали: мы можем повторить, почему нет? Надо сохранить сосредоточенность, надо думать, что это возможно. Должен сказать, сегодняшний день очень воодушевил, если говорить о скорости.

В то же время, похоже, трасса очень подошла нашей машине, как и в Венгрии. Кажется, что в данный момент очень многое зависит от трека», – заявил Андреа после гонки.

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