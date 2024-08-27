Фредерик Вассер ответил Алонсо: «Подход никак не меняется, если кто-то говорит, что «Феррари» фаворит»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отреагировал на мнение пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который считает Скудерию фаворитом ближайших Гран-при «Формулы-1».
«Если он пытается оказать давление, то должен знать, что я не читаю твиттер Фернандо Алонсо. У меня нет твиттера.
Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, фавориты мы или нет. Наш подход никак не меняется.
Надеюсь, мы будем в лучшей форме на ближайших двух или трех этапах. В прошлом году мы выступали куда сильнее на данных автодромах.
Все решают детали. Если отыгрываешь десятую или две, это переворачивает игру. Но мы знаем, что все прибавляют. Также мы понимаем, что [на Гран-при Нидерландов] Ландо [Норрис] оказался довольно далеко. Это означает, что впереди много работы.
Я точно не отправлюсь в Монцу, Баку или куда-то еще с ощущением, что гонка будет легкой», – сказал Вассер.
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