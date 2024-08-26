Фернандо Алонсо: «Феррари» – фаворит Гран-при Италии и Сингапура»

Теги Гран-при Монако Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Алонсо поделился внезапным прогнозом на ближайшие гонки.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что на предстоящих Гран-при в Италии и Сингапуре сильнейшей командой окажется «Феррари».

«Если говорить о четырех топ-командах, то у «Мерседеса», наверное, есть взлеты и падения, однако «Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» претендуют на подиум каждый уик-энд.

На следующих двух этапах, к примеру, у «Феррари» должна быть сильнейшая машина. Учитывая то, что мы видели в прошлом сезоне в Монце и Сингапуре, а также победу Леклера в этом году в Монако, думаю, команда будет фаворитом», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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8 комментариев
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а, ну если в прошлом году были сильны, то и в этом будут. Л-логика

Только если движки перед фанатами раскрутят
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Ответ Scorpio
а, ну если в прошлом году были сильны, то и в этом будут. Л-логика Только если движки перед фанатами раскрутят
я думаю, Фернандо больше говорит про преимущество Феррари при преодолении поребриков. Последние довольно актуальны даже в Монзе (не говоря уже про Баку и Сингапур), где тебе действительно важно пролететь три шиканы с минимальными потерями.. и как раз поребрики тут играют довольно важную роль.
А про движки довольно здоровая мысль. Все клиенты МБ в последнее время очень неплохо поехали..даже Вильямс.
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Логика простая, Феррари совсем не подходят трассы со скоростными поворотами. В итоге методом исключения остаются Монца с прямиками и городские трассы:) Посмотрим.

Да и Вассер прямо говорил, что в Нидерландах будут страдать, дальше несколько трасс подходит получше. Плюс обновления будут в Монце, вроде нашли что нужно починить. В это воскресенье немножко повезло им, потеплело в последний день, резина заработала, износ был маленький, а на износе и скольжении машин многие погорели.

Тем более, уход Ньюи из команды +1 секунда на круге, приход Ньюи -1 секунда. В воскресенье уже должны объявить, куда.
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Ответ doctor.morge
Логика простая, Феррари совсем не подходят трассы со скоростными поворотами. В итоге методом исключения остаются Монца с прямиками и городские трассы:) Посмотрим. Да и Вассер прямо говорил, что в Нидерландах будут страдать, дальше несколько трасс подходит получше. Плюс обновления будут в Монце, вроде нашли что нужно починить. В это воскресенье немножко повезло им, потеплело в последний день, резина заработала, износ был маленький, а на износе и скольжении машин многие погорели. Тем более, уход Ньюи из команды +1 секунда на круге, приход Ньюи -1 секунда. В воскресенье уже должны объявить, куда.
Канада тоже на бумаге подходила, а по факту...
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Ответ Flylink
Канада тоже на бумаге подходила, а по факту...
Ну там гоночный инженер провел фантастический уикенд, сорвался человек, ставил посуху промежуточные, под дождь слики.
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