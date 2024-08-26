Фернандо Алонсо: «Феррари» – фаворит Гран-при Италии и Сингапура»
Алонсо поделился внезапным прогнозом на ближайшие гонки.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что на предстоящих Гран-при в Италии и Сингапуре сильнейшей командой окажется «Феррари».
«Если говорить о четырех топ-командах, то у «Мерседеса», наверное, есть взлеты и падения, однако «Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» претендуют на подиум каждый уик-энд.
На следующих двух этапах, к примеру, у «Феррари» должна быть сильнейшая машина. Учитывая то, что мы видели в прошлом сезоне в Монце и Сингапуре, а также победу Леклера в этом году в Монако, думаю, команда будет фаворитом», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
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Только если движки перед фанатами раскрутят
А про движки довольно здоровая мысль. Все клиенты МБ в последнее время очень неплохо поехали..даже Вильямс.
Да и Вассер прямо говорил, что в Нидерландах будут страдать, дальше несколько трасс подходит получше. Плюс обновления будут в Монце, вроде нашли что нужно починить. В это воскресенье немножко повезло им, потеплело в последний день, резина заработала, износ был маленький, а на износе и скольжении машин многие погорели.
Тем более, уход Ньюи из команды +1 секунда на круге, приход Ньюи -1 секунда. В воскресенье уже должны объявить, куда.