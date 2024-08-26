Фернандо Алонсо: «Феррари» – фаворит Гран-при Италии и Сингапура»

Алонсо поделился внезапным прогнозом на ближайшие гонки.

Пилот « » предположил, что на предстоящих Гран-при в и Сингапуре сильнейшей командой окажется «Феррари».

«Если говорить о четырех топ-командах, то у « », наверное, есть взлеты и падения, однако «Макларен», « » и «Феррари» претендуют на подиум каждый уик-энд.

На следующих двух этапах, к примеру, у «Феррари» должна быть сильнейшая машина. Учитывая то, что мы видели в прошлом сезоне в Монце и Сингапуре, а также победу Леклера в этом году в Монако, думаю, команда будет фаворитом», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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