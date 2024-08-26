Ландо Норрис: «Сейчас машина «Макларена» является лучшей в пелотоне»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис оценил возможности своего болида.

Пилот «Макларена» поделился мнением о форме команды в последних гонках и достигнутых успехах, в том числе о победе на Гран-при Нидерландов.

Норрис также согласился с тем, что в данный момент именно болид британской команды является быстрейшим в пелотоне.

«Да, сто процентов. Думаю, что и в гонке, и по ходу уик-энда в целом, у «Макларена» была лучшая машина.

Так что да, в среднем именно наша машина сейчас является лучшей. При этом я бы сказал, что ни в один момент по ходу этого сезона наша машина не доминировала в пелотоне.

Даже если вспомнить Гран-при Венгрии [где «Макларен» сделал дубль]. Кому-то это может не понравиться, но Макс Ферстаппен был очень быстр в Венгрии. Он просто провел не лучшую гонку, но вот его темп был очень и очень хорош.

Мы располагаем большим количеством информации в сравнении с людьми со стороны. Поэтому мы, обсуждая подобные вещи, в значительно большей степени руководствуемся фактами, в сравнении с теми людьми, которые просто смотрят гонки по телевизору и делают предположения на основе своих впечатлений.

Опять же, в среднем наша машина и правда является лучшей. И вы, вероятно, должны были выиграть на 2-3 гонки больше, но не смогли этого сделать. Мы должны были выиграть, он не сделали этого – а значит, мы недостаточно хорошо сделали свою работу. Я недостаточно хорошо сделал свою работу», – рассказал Норрис.

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15 комментариев
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Ответ sir_shir
ну в маках не такие пустоголовые, чтобы менять своих и превозмогателя подписывать, он им даже за овсянку не нужен)
напомню, недавно у них Рик за двадцать мульёнов катался
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Бинго! мы бы сами никогда не догадались 😁
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Ответ Scorpio
Так Феррари клоуны со стажем , а маки команда, нацеленная на результат )
после отданных семи очков Оскару я не очень уверен, что Маки заточены на результат. Или заточены только на КК
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Ответ Фридрих Свинько
Пенс на этом маке в худшем случае очков на 20 отставал бы от Ферстаппена
если бы пенс был в Маке, то Мак не построил бы такую машину. Алонсо всегда разлагает команды изнутри, при нём никто не прогрессирует.
ну и уж нынешнего Алонсо укатал бы и Норрис, и Пиастри. даже Стролл рядом едет.
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