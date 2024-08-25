Макс Ферстаппен: «Машина не в полной мере слушалась руля, что бы я ни делал»

Ферстаппен рассказал о проблемах с машиной на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » признал, что из-за не оптимальной управляемости болида ничего не сумел противопоставить Ландо Норрису и «Макларену» в борьбе за победу.

«Я не удивлен ощущениями от управления болидом. Я ничего не мог с этим поделать. Что бы я ни делал…Я говорил об этом еще по ходу гонки, что бы я ни делал с машиной, она не в полной мере слушалась руля.

Когда я поворачивал налево, машина откликалась не сразу. Ну или она просто поворачивала не так, как мне было нужно. Во всем этом весьма трудно разобраться – почему это происходит и как это исправить.

Хорошей новостью стал старт, но Ландо в самом начале первого отрезка воспользовался возможностью, которую ждал. Мой же темп немного просел и я не сумел заставить шины работать оптимальным образом.

После того, как Ландо проехал вперед, я сосредоточился на том, чтобы просто довезти машину до финиша на максимально высокой позиции», – рассказал Ферстаппен.

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