Макс Ферстаппен: «Оказались недостаточно быстры – так что я старался финишировать вторым»
Ферстаппен признал поражение на Гран-при Нидерландов.
Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, отметив, что сегодня ему не хватило скорости, чтобы бороться с Ландо Норрисом и «Маклареном» за победу в заезде.
«Всегда надеешься, что сможешь выступить лучше. Мы хорошо провели старт и сделали все, что только могли. Однако стало очевидно, что в итоге мы оказались недостаточно быстры.
Так что сегодня я старался финишировать вторым. Я старался думать о своей гонке», – рассказал Ферстаппен.
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