Макс Ферстаппен: «Оказались недостаточно быстры – так что я старался финишировать вторым»

Ферстаппен признал поражение на .

Пилот « » подвел итоги гонки, отметив, что сегодня ему не хватило скорости, чтобы бороться с и « » за победу в заезде.

«Всегда надеешься, что сможешь выступить лучше. Мы хорошо провели старт и сделали все, что только могли. Однако стало очевидно, что в итоге мы оказались недостаточно быстры.

Так что сегодня я старался финишировать вторым. Я старался думать о своей гонке», – рассказал Ферстаппен.

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