Макс Ферстаппен: «Оказались недостаточно быстры – так что я старался финишировать вторым»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Ферстаппен признал поражение на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, отметив, что сегодня ему не хватило скорости, чтобы бороться с Ландо Норрисом и «Маклареном» за победу в заезде.

«Всегда надеешься, что сможешь выступить лучше. Мы хорошо провели старт и сделали все, что только могли. Однако стало очевидно, что в итоге мы оказались недостаточно быстры.

Так что сегодня я старался финишировать вторым. Я старался думать о своей гонке», – рассказал Ферстаппен.

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8 комментариев
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не знаю чему радовались любители гонок в прошлые этапы
Формула 1 всегда будет серией доминаторов терминаторов
вот и новый терминатор доминатор
не нравился Макс? теперь у вас новый герой-Чак Норрис😎
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Ответ Селифанов87
А надо было радоваться, когда такой же буст был у Макса?
не говорю что надо было радоваться
просто Ф1 в миллионный раз подтверждает в 90% случаев это вид спорта для доминаторов
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Ответ shapor
Ландо выиграл пока только 2 гонки, кучу раз ошибался, продолжает сливать старты и часто проигрывает в борьбе. Рановато делать выводы!
да какая разница
машина даст ему буст от 0,5 до 1 секунды с круга
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Ответ Максим Макеев
не знаю чему радовались любители гонок в прошлые этапы Формула 1 всегда будет серией доминаторов терминаторов вот и новый терминатор доминатор не нравился Макс? теперь у вас новый герой-Чак Норрис😎
Ландо выиграл пока только 2 гонки, кучу раз ошибался, продолжает сливать старты и часто проигрывает в борьбе. Рановато делать выводы!
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Ответ Эрик Байтуканов
В доминации нету ничего трагичного, главное как это преподносят. Пару лет нам возносили Макса, что какой он гениальный пилот, один из лучших пилотов за всю историю ф1, а то и лучший.Что он ,именно он делает разницу, а не болид РБР. Вот это больше всего ,лично меня, злило, сейчас то мы видим,я и раньше это понимал, без космовоза под жопой, НЕВОЗМОЖНО побеждать в гонках. И исключительный скилл исчез, куда он делся???
А ты Канаду не смотрел или Имолу, например? Или ты в это время сидел и злился? На такой машине, как сейчас Макларен, Ферстаппен выиграл 18 из 21 гонки, или сколько там было… В том числе с 10 или 13 места, например. Норрис пока выиграл две, хотя должен был штук 6-7 уже. Вот и разница вся. Сиди и злись дальше.
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Ответ Максим Макеев
не знаю чему радовались любители гонок в прошлые этапы Формула 1 всегда будет серией доминаторов терминаторов вот и новый терминатор доминатор не нравился Макс? теперь у вас новый герой-Чак Норрис😎
В доминации нету ничего трагичного, главное как это преподносят. Пару лет нам возносили Макса, что какой он гениальный пилот, один из лучших пилотов за всю историю ф1, а то и лучший.Что он ,именно он делает разницу, а не болид РБР. Вот это больше всего ,лично меня, злило, сейчас то мы видим,я и раньше это понимал, без космовоза под жопой, НЕВОЗМОЖНО побеждать в гонках. И исключительный скилл исчез, куда он делся???
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Ответ Максим Макеев
да какая разница машина даст ему буст от 0,5 до 1 секунды с круга
Пиастри почему то точно такая же машина буст не дала.
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