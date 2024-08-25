Зак Браун: «Не нужно рассчитывать, что такой результат будет повторяться каждый уик-энд»

В «Макларене» отметили силу конкуренции в «Ф-1».

Исполнительный директор « » подвел итоги победного для команды Гран-при Нидерландов и поделился ожиданиями от следующего этапа в Монце.

«Вышло весьма здорово. Ландо [Норрис] идеально выступил, команда отлично постаралась. Крупная победа – с лучшим кругом к тому же. Сегодня будем праздновать и готовиться к Монце.

Мы знали о своей скорости на протяжении всего уик-энда, так что отрыв [в 22 секунды от Ферстаппена] меня не шокировал. Я просто приятно удивлен. Ландо явно контролировал ход гонки.

Обновления, очевидно, работали, но нам нужно продолжать усердно работать, если учитывать то, какая конкуренция в «Формуле-1». Не нужно рассчитывать, что такой результат будет повторяться каждый уик-энд.

У нас явно быстрая машина, к Монце мы привезем еще кое-что, так что, думаю, мы будем готовы. Но, полагаю, «Ред Булл» [тоже] будет быстр», – сказал .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й