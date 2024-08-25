Андреа Стелла о стартах Норриса: «Не вижу, где можно сильно прибавить без излишних рисков»

Теги Гран-при Испании Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Стелла не считает старты Норриса большой проблемой.

Руководитель «Макларен» Андреа Стелла поделился мыслями о том, что Ландо Норрис теряет позиции на стартах.

«Если посмотреть онборд Ландо в Венгрии, он в каком-то смысле сотворил чудо в первом повороте, пытаясь не врезаться в Оскара [Пиастри] и Ферстаппена на внешней. Так что не думаю, что он мог проявить себя сильно лучше, не беря на себя серьезных рисков попасть в аварию.

Похожее случилось в Барселоне. Должен сказать, в Барселоне важен темп – ты можешь обгонять, можешь возвращать позиции, но иногда надо немного снизить риски и отыграться потом.

Проблема заключалась в том, что, как оказалось, обогнать «Мерседес» тяжело, и поэтому мы потеряли много времени по отношению к Ферстаппену.

Лично я не вижу, где можно сильно прибавить в первом повороте, не беря на себя риски, которые я бы посчитал излишними. Я бы предпочел остаться в гонке и попробовать отыграться, если складывается ситуация, когда ты можешь сойти на первом круге. Если у тебя есть такой темп, такая скорость, хочется доехать до клетчатого флага», – подчеркнул босс перед воскресным Гран-при Нидерландов, который Норрис начнет с первого места.

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4 комментария
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Так ферстапен точно заберёт старт, у него большой отрыв, он может позволить себе безрассудно войти в первый поворот, нарушить правила, он это умеет, сойдут оба и что, как раз я считаю что Норрису и Макларен не надо боятся стартов кто бы там не был, а агрессивно реализовать преимущество поула
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а, так вот кто виноват в стартах!)
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Ответ Тима Тимощенко
Так ферстапен точно заберёт старт, у него большой отрыв, он может позволить себе безрассудно войти в первый поворот, нарушить правила, он это умеет, сойдут оба и что, как раз я считаю что Норрису и Макларен не надо боятся стартов кто бы там не был, а агрессивно реализовать преимущество поула
В Нидерландах до первого поворота всего 130-140 метров, при чистом старте(без пробуксовок и т.д.), даже при лучшей реакции(как правило разница небольшая, всего несколько сотых или десятых) Макс не должен успеть поравняться, поэтому думаю что Ландо сохранит лидерство, но это мысли, а в гонке будет видно
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