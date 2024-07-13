Гельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена. Даниил испытывал большие трудности после очень хорошего сезона-2015»

Теги Гран-при Испании Гран-при Японии Гран-при Китая Кими Райкконен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Формула-3 Гран-при России Даниил Квят Макс Ферстаппен РБ Авто

Марко сообщил о критике раннего продвижения Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в 2015 году попал в «Торо Россо» (ныне – «РБ») и «Формулу-1» напрямую из Европейской «Формулы-3», а до этого провел практику перед Гран-при Японии-2014 – тогда ему было 17 лет.

Советник чемпионов мира Гельмут Марко прокомментировал негативные высказывания о «Ред Булл», а также вспомнил неожиданную замену Даниила Квята на Ферстаппена по ходу сезона-2016. Российского пилота перевели в младшую команду после неудачного домашнего Гран-при, хотя на предыдущем этапе в Китае Квят принес «Ред Булл» подиум.

«Настал день, когда Макс проехал в пятницу в Сузуке, на одном из самых быстрых и трудных автодромов во всем календаре «Ф-1». Некоторые критики считали нас преступниками. Макс сел в машину и проехал «газ в пол» R130 после всего лишь четырех кругов или вроде того. Он поставил очень конкурентоспособное время и не допустил никаких ошибок. После этого критика не утихла, но ее стало гораздо меньше.

[В 2015 году] он делал то, чего мы от него ожидали. Ферстаппен учился гораздо быстрее, чем мы предполагали, и у Даниила Квята были проблемы – он провел очень хороший первый сезон в «Ред Булл», но на второй год испытывал большие трудности.

Тогда мы решили провести замену, которую, опять же, многие не поддержали. Да, Максу повезло [победить в первой же гонке в Испании], ведь два парня из «Мерседеса» столкнулись, но Ферстаппен сдерживал Кими Райкконена на протяжении, думаю, 30 кругов. Он провел фантастическую, умную первую гонку в составе «Ред Булл» – замедлялся там, где Райкконен не мог его обогнать, атаковал в последних двух поворотах, чтобы избежать атаки с DRS, и выиграл», – сказал Марко.

Мартин Брандл: «Ред Булл» заменил бы Переса, если бы не национальность и спонсоры»

Ферстаппену дали побыть собой на вью: не уважает пижамы, мечтает убрать звезд #### из «Ф-1»

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Будьте честны. Да, Макс рос очень талантливым, все прекрасно понимают желание побыстрее пропихнуть свой главный актив в основу, вообще сомнений нет, но раздражает вечные попытки все перевести в "Ну это у Дани проблемы".
Квят не уступал Рику в тот момент как пилот. Так или иначе, но он выиграл 15 год. В 16 к моменту его замены у Рика было 36 очков, у Дани 21. Только при этом у Квята был отличный китайский подиум и НС в Австралии из-за электрики в болиде.
Будьте честны.
И исходя из текущих пилотов, при адекватном отношении (возможно Квяту надо было раньше думать об уходе из системы РБ) он мог спокойно до сих пор кататься в середине таблицы. Начиная со Стролла и ниже (докиньте сюда Чеко) не вижу ни одного, кто превосходит Квята.
+12
-3
+9
Просто удивляет у Квята были проблемы сразу поменяли, а что сейчас у Переса почему его не меняете , оправдания что нету быстрого пилота не принимаются, вы упустили Албона уже, попробуйте Цунуду в Ред булле уже, посадите молодого новозеландца, сколько можно терпеть провалы Переса?!
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Время все расставило на свои места. РБ были правы во всем. Помню молодого Макса на Торо Россо, уже тогда был неуступчив и дерзок, а уж победа на первом же гп в РБ так вообще, хоть и повезло. И 3 титула чемпиона доказывают правоту абсолютную. Хотя сказать, что Квят прямо плохим гонзищиком в ф1 сказать нельзя, средний пилот, но своим шансом не воспользовался в Рб. Да и поведение вне гонок тоже странное у него, конечно. Сделал ребёнка, бросил мать и ребёнка. Не красит его.
Главная проблема Квята - нестабильность. Мог забожить в квале, а потом слиться в гонках. Хотя чаще бывало наоборот. Сливал квалу, а потом в гонке часто был хорош. Природная скорость и талант у него были, но он не смог их полностью реализовать. Хотя, наверное, из российских гонщиков формулы-1 он самый талантливый.
+2
0
+2
Да, действительно - у Даниила только начало было хорошим.
(Включая и ГП-3, да)
Но далее - что-то у него сломалось.
+4
-3
+1
Помню Даня давал интервью Попову на ГП Испании после замены, он там просто а шоке сидел, поломала конечно его это ситуация. Там буквально три неудачных гран при было и высадили, щас некоторые гонщики по два сезона тупят, им все шансы дают
+1
0
+1
Время все расставило на свои места. РБ были правы во всем. Помню молодого Макса на Торо Россо, уже тогда был неуступчив и дерзок, а уж победа на первом же гп в РБ так вообще, хоть и повезло. И 3 титула чемпиона доказывают правоту абсолютную.

Хотя сказать, что Квят прямо плохим гонзищиком в ф1 сказать нельзя, средний пилот, но своим шансом не воспользовался в Рб. Да и поведение вне гонок тоже странное у него, конечно. Сделал ребёнка, бросил мать и ребёнка. Не красит его.
+9
-9
0
Ответ Имя Фамилия
Да, действительно - у Даниила только начало было хорошим. (Включая и ГП-3, да) Но далее - что-то у него сломалось.
Попал в команду к неадекватным людям. А команды поддержки и спонсоров как у Ферстаппена и Сайнса не было. Сравнить с карьерой Сайнса, потенциал был ниже чем у Дани, но поддержка в разы больше.

Да и здесь Марко привирает. У Квята уже был за 2 гонки (в первой гонке вообще не машину на старт не вывели) подиум, но нужно было место в команде, сам же и давил на пилота, чтобы тот рисковал. А потом рассказывал, что пилот слишком нестабильный. По сути, высадили после первой же ошибки.
+1
-1
0
Ответ arspurs9
Будьте честны. Да, Макс рос очень талантливым, все прекрасно понимают желание побыстрее пропихнуть свой главный актив в основу, вообще сомнений нет, но раздражает вечные попытки все перевести в "Ну это у Дани проблемы". Квят не уступал Рику в тот момент как пилот. Так или иначе, но он выиграл 15 год. В 16 к моменту его замены у Рика было 36 очков, у Дани 21. Только при этом у Квята был отличный китайский подиум и НС в Австралии из-за электрики в болиде. Будьте честны. И исходя из текущих пилотов, при адекватном отношении (возможно Квяту надо было раньше думать об уходе из системы РБ) он мог спокойно до сих пор кататься в середине таблицы. Начиная со Стролла и ниже (докиньте сюда Чеко) не вижу ни одного, кто превосходит Квята.
Ну, чтобы быть честными до конца - да, на момент замены Квят не был хуже. Но он оказался психологически ломким и после замены влетел в жуткий стресс, который преодолевал несколько лет. Он ехал по-настоящему очень плохо. И да, к сожалению, время показало, что "Ред Булл" поступил верно. Хотя на момент замены я тоже был ей очень возмущен и считал несправедливой. Но, видимо, внутри команды эти потенциальные проблемы Дани чувствовали лучше, чем мы тут на диване вместе наанализировали.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий