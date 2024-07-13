Гельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена. Даниил испытывал большие трудности после очень хорошего сезона-2015»
Марко сообщил о критике раннего продвижения Ферстаппена.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в 2015 году попал в «Торо Россо» (ныне – «РБ») и «Формулу-1» напрямую из Европейской «Формулы-3», а до этого провел практику перед Гран-при Японии-2014 – тогда ему было 17 лет.
Советник чемпионов мира Гельмут Марко прокомментировал негативные высказывания о «Ред Булл», а также вспомнил неожиданную замену Даниила Квята на Ферстаппена по ходу сезона-2016. Российского пилота перевели в младшую команду после неудачного домашнего Гран-при, хотя на предыдущем этапе в Китае Квят принес «Ред Булл» подиум.
«Настал день, когда Макс проехал в пятницу в Сузуке, на одном из самых быстрых и трудных автодромов во всем календаре «Ф-1». Некоторые критики считали нас преступниками. Макс сел в машину и проехал «газ в пол» R130 после всего лишь четырех кругов или вроде того. Он поставил очень конкурентоспособное время и не допустил никаких ошибок. После этого критика не утихла, но ее стало гораздо меньше.
[В 2015 году] он делал то, чего мы от него ожидали. Ферстаппен учился гораздо быстрее, чем мы предполагали, и у Даниила Квята были проблемы – он провел очень хороший первый сезон в «Ред Булл», но на второй год испытывал большие трудности.
Тогда мы решили провести замену, которую, опять же, многие не поддержали. Да, Максу повезло [победить в первой же гонке в Испании], ведь два парня из «Мерседеса» столкнулись, но Ферстаппен сдерживал Кими Райкконена на протяжении, думаю, 30 кругов. Он провел фантастическую, умную первую гонку в составе «Ред Булл» – замедлялся там, где Райкконен не мог его обогнать, атаковал в последних двух поворотах, чтобы избежать атаки с DRS, и выиграл», – сказал Марко.
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Квят не уступал Рику в тот момент как пилот. Так или иначе, но он выиграл 15 год. В 16 к моменту его замены у Рика было 36 очков, у Дани 21. Только при этом у Квята был отличный китайский подиум и НС в Австралии из-за электрики в болиде.
Будьте честны.
И исходя из текущих пилотов, при адекватном отношении (возможно Квяту надо было раньше думать об уходе из системы РБ) он мог спокойно до сих пор кататься в середине таблицы. Начиная со Стролла и ниже (докиньте сюда Чеко) не вижу ни одного, кто превосходит Квята.
(Включая и ГП-3, да)
Но далее - что-то у него сломалось.
Хотя сказать, что Квят прямо плохим гонзищиком в ф1 сказать нельзя, средний пилот, но своим шансом не воспользовался в Рб. Да и поведение вне гонок тоже странное у него, конечно. Сделал ребёнка, бросил мать и ребёнка. Не красит его.
Да и здесь Марко привирает. У Квята уже был за 2 гонки (в первой гонке вообще не машину на старт не вывели) подиум, но нужно было место в команде, сам же и давил на пилота, чтобы тот рисковал. А потом рассказывал, что пилот слишком нестабильный. По сути, высадили после первой же ошибки.