Гельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена. Даниил испытывал большие трудности после очень хорошего сезона-2015»

Марко сообщил о критике раннего продвижения Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» в 2015 году попал в «Торо Россо» (ныне – «РБ») и «Формулу-1» напрямую из Европейской «Формулы-3», а до этого провел практику перед -2014 – тогда ему было 17 лет.

Советник чемпионов мира прокомментировал негативные высказывания о «Ред Булл», а также вспомнил неожиданную замену на Ферстаппена по ходу сезона-2016. Российского пилота перевели в младшую команду после неудачного домашнего Гран-при, хотя на предыдущем этапе в Китае Квят принес «Ред Булл» подиум.

«Настал день, когда Макс проехал в пятницу в Сузуке, на одном из самых быстрых и трудных автодромов во всем календаре «Ф-1». Некоторые критики считали нас преступниками. Макс сел в машину и проехал «газ в пол» R130 после всего лишь четырех кругов или вроде того. Он поставил очень конкурентоспособное время и не допустил никаких ошибок. После этого критика не утихла, но ее стало гораздо меньше.

[В 2015 году] он делал то, чего мы от него ожидали. Ферстаппен учился гораздо быстрее, чем мы предполагали, и у Даниила Квята были проблемы – он провел очень хороший первый сезон в «Ред Булл», но на второй год испытывал большие трудности.

Тогда мы решили провести замену, которую, опять же, многие не поддержали. Да, Максу повезло [победить в первой же гонке в ], ведь два парня из «Мерседеса» столкнулись, но Ферстаппен сдерживал Кими Райкконена на протяжении, думаю, 30 кругов. Он провел фантастическую, умную первую гонку в составе «Ред Булл» – замедлялся там, где Райкконен не мог его обогнать, атаковал в последних двух поворотах, чтобы избежать атаки с DRS, и выиграл», – сказал Марко.

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