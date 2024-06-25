Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «Заменил бы Переса на Сайнса. Контракты нужны, чтобы их разрывать»

Блекемолен призвал «Ред Булл» разорвать контракт с Пересом.

Бывший пилот «Формулы-1» Михаэль Блекемолен считает, что не гарантировано место в «Ред Булл», несмотря на недавно подписанный контракт.

Эксперт предложил чемпионам мира расстаться с Пересом и пригласить гонщика « » .

«[Перес] может заглянуть к нам на картинговую трассу, чтобы попрактиковать идеальные траектории и начать учить основы, иначе с ним покончено. Будет жаль, но такова ситуация.

И посмотрим, продлится ли его контракт. У людей будут появляться сомнения из-за его результатов. Тогда возникнет другой вопрос: какие еще варианты у «Ред Булл». Есть ли быстрый гонщик, достаточно качественный для такого кокпита? В таком случае я бы сказал: «Идите и заполучите Карлоса Сайнса».

У него еще нет места. Опять же, Сайнс не на уровне [Ферстаппена], но он лишь немного позади. Очевидно, это плюс для команды, потому что она не хочет, чтобы Макса победил напарник.

Такого и не будет, но пилот вроде [Сайнса] – хороший выбор. Сайнс нечасто попадает в аварии, это был бы хороший вариант», – сказал Блекемолен.

Экс-гонщик поделился мнением о разрыве контракта с Пересом:

«Уверен, [в «Ред Булл»] тоже думают, хотя, может, они считают: «Нам все равно». Но, разумеется, им не все равно на Кубок конструкторов, который приносит деньги.

Это минус для Переса, и уход может случиться до 2026 года. Но, наверное, они и так размышляют, что делать в следующем сезоне. Контракты нужны, чтобы их разрывать, а не соблюдать».

Блекемолен высказался и о плюсах Переса:

«В «Формуле-1» деньги – главное, и Перес, похоже, приносит довольно много спонсорских вложений. Уверен, это играет серьезную роль».

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