Дэймон Хилл: «Перес вообще не может держаться в одном темпе с Ферстаппеном. Для «Ред Булл» это катастрофа»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хилл подверг критике текущую форму Серхио Переса.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что «Ред Булл» нужно найти способ улучшить уровень выступлений Переса, поскольку в данный момент это негативно сказывается на перспективах команды в Кубке конструкторов.

«В его распоряжении есть лучшая машина в «Формуле-1», если не считать «Макларен», но он вообще не может держаться в одном темпе с Максом Ферстаппеном.

В результате на стартовой решетке Перес обычно на 4-5 позиций ниже Ферстаппена. И для «Ред Булл» – учитывая то, что команда стремится зарабатывать как можно больше очков, – это настоящая катастрофа. Не говоря уже о том, что команде хотелось бы, чтобы Перес прикрывал Ферстаппена. Но он просто не может приблизиться к нему по скорости», – рассказал Хилл.

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19 комментариев
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для Ред булл да, для Макса нет.
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Ответ Grigpar
Ну не надо, Боттаса и Баррикелло он еще не переплюнул. :)) По качеству выступлений в РБ вот вот поравняется с такими уникумами как Албон например, Гасли. Так, что есть ниже кого падать.
неужели?но ведь Боттас и Баррикелло ехали вполне себе хорошо и брали подиумы и изредка победы-или ты ожидал что они дадут бой напарникам?так они обьективно слабее напарников были это факт,Боттас все таки не Росберг....
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Если РБ продлевает, значит всем довольны. Проблемы тут никакой нет, если вы хотите нормального второго пилота, вы его берете, кандидатов много было на выбор, если вам нужен днарь для комфорта примы, он и будет ездить как днарь. Вы не можете из днаря сделать нормального гонщика, днарь может лишь при самовозке при большом отрыве от остальных пилотов ездить где то впереди, но днарь перес и в прошлом году через раз попадал в ку3, а теперь сливать будет ещё больше, можно было бы улучшить его выступления сделав тачку под него, но кто будет под вторика делать машину это оксюморон. Так что ещё 2,5 года этот позор будет продолжаться, может 1,5 если решат выгнать раньше.
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"В результате на стартовой решетке Перес обычно на 4-5 позиций ниже Ферстаппена."

Дядя давно формулу включал, про какие 4 позиции он говорит?
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Все нормально с Пересом, Макс просто сильнее намного оказался, у Редбул машина хуже чем у Мерседес, это очевидно
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Ответ Grigpar
Ну не надо, Боттаса и Баррикелло он еще не переплюнул. :)) По качеству выступлений в РБ вот вот поравняется с такими уникумами как Албон например, Гасли. Так, что есть ниже кого падать.
Боттаса он уже переплюнул
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Ответ Grigpar
Ну как только униженный Перес сложит руки и зарыдает на подиуме как Баррик или начнет получать образ собачки Фертстаппена в СМИ, то да, это будет означать дно достигнуто. Кстати на этом дне Перес вполне еще может погонять с тем же Ботасом в Заубере. :) Будет реально топовая парочка сбитых летчиков в тиме. Кстати Боттас изначально на что-то претендовал, но потом в тиме расставили все приоритеты четко.
претендовал он я думаю только у себя в голове-ведь каждый наверное думает что он супер пупер и это нормально,Боттас 2,0 или 3,0-и развелся вроде он тоже для борьбы за титул))))лично меня это все смешило ибо Льюис был быстрее по сезону-даже без командной иерархии(если она и была вообще)
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Ответ Grigpar
Ну не надо, Боттаса и Баррикелло он еще не переплюнул. :)) По качеству выступлений в РБ вот вот поравняется с такими уникумами как Албон например, Гасли. Так, что есть ниже кого падать.
Что Чеко нужно сделать по вашему мнению, чтобы переплюнуть Боттаса и Баррикелло?

По Албону и Гасли - у них не было такого самовоза, как в том году. Да и они сопляки ещё были, на которых оказывалось бешеное давление. На Переса особо никто и не давит, да и опыта у него в разы больше тех Албона и Гасли.
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Ответ Anastasia Smelova
Что Чеко нужно сделать по вашему мнению, чтобы переплюнуть Боттаса и Баррикелло? По Албону и Гасли - у них не было такого самовоза, как в том году. Да и они сопляки ещё были, на которых оказывалось бешеное давление. На Переса особо никто и не давит, да и опыта у него в разы больше тех Албона и Гасли.
Ну я четко описал, что должно произойти с Пересом, что бы он поравнялся с величайшими вторриками и пилотами, которые даже не смогли укротить болид РБ. Читай на ветке. Зачем спрашивать.

Самовоза не было, но Ферстаппен то ездил там в лидерах и подиумы с победами иногда брал, а Гасли и Албон в 10-ку попасть порой не могли.
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Ответ Grigpar
Ну не надо, Боттаса и Баррикелло он еще не переплюнул. :)) По качеству выступлений в РБ вот вот поравняется с такими уникумами как Албон например, Гасли. Так, что есть ниже кого падать.
Боттаса на пушечный выстрел к ретбуллу не подпустят. Всё все понимают)
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Ответ Luca di Montezemolo
Если РБ продлевает, значит всем довольны. Проблемы тут никакой нет, если вы хотите нормального второго пилота, вы его берете, кандидатов много было на выбор, если вам нужен днарь для комфорта примы, он и будет ездить как днарь. Вы не можете из днаря сделать нормального гонщика, днарь может лишь при самовозке при большом отрыве от остальных пилотов ездить где то впереди, но днарь перес и в прошлом году через раз попадал в ку3, а теперь сливать будет ещё больше, можно было бы улучшить его выступления сделав тачку под него, но кто будет под вторика делать машину это оксюморон. Так что ещё 2,5 года этот позор будет продолжаться, может 1,5 если решат выгнать раньше.
я думаю если в этом году проиграют КК то точно выгонят и никакой контракт его не спасет
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Ответ Эдгар Длинный
я думаю если в этом году проиграют КК то точно выгонят и никакой контракт его не спасет
Далековато мак, да и пиастри как то подслил Барселону, нет гарантии что сливов ещё не будет, а фуры как то сдулись в последнее время, может отрыва и хватить, там и мерс может очки у пилотов мака и фур отнимать. Гадать не буду, если захотят выкинуть, то свободными будут лишь цунода и Лоусон на его место, или какой нибудь бот если не найдет место.
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