Дэймон Хилл: «Перес вообще не может держаться в одном темпе с Ферстаппеном. Для «Ред Булл» это катастрофа»

Хилл подверг критике текущую форму .

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что « » нужно найти способ улучшить уровень выступлений Переса, поскольку в данный момент это негативно сказывается на перспективах команды в Кубке конструкторов.

«В его распоряжении есть лучшая машина в «Формуле-1», если не считать «Макларен», но он вообще не может держаться в одном темпе с .

В результате на стартовой решетке Перес обычно на 4-5 позиций ниже Ферстаппена. И для «Ред Булл» – учитывая то, что команда стремится зарабатывать как можно больше очков, – это настоящая катастрофа. Не говоря уже о том, что команде хотелось бы, чтобы Перес прикрывал Ферстаппена. Но он просто не может приблизиться к нему по скорости», – рассказал .

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