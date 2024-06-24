Дэймон Хилл: «Перес вообще не может держаться в одном темпе с Ферстаппеном. Для «Ред Булл» это катастрофа»
Хилл подверг критике текущую форму Серхио Переса.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что «Ред Булл» нужно найти способ улучшить уровень выступлений Переса, поскольку в данный момент это негативно сказывается на перспективах команды в Кубке конструкторов.
«В его распоряжении есть лучшая машина в «Формуле-1», если не считать «Макларен», но он вообще не может держаться в одном темпе с Максом Ферстаппеном.
В результате на стартовой решетке Перес обычно на 4-5 позиций ниже Ферстаппена. И для «Ред Булл» – учитывая то, что команда стремится зарабатывать как можно больше очков, – это настоящая катастрофа. Не говоря уже о том, что команде хотелось бы, чтобы Перес прикрывал Ферстаппена. Но он просто не может приблизиться к нему по скорости», – рассказал Хилл.
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Дядя давно формулу включал, про какие 4 позиции он говорит?
По Албону и Гасли - у них не было такого самовоза, как в том году. Да и они сопляки ещё были, на которых оказывалось бешеное давление. На Переса особо никто и не давит, да и опыта у него в разы больше тех Албона и Гасли.
Самовоза не было, но Ферстаппен то ездил там в лидерах и подиумы с победами иногда брал, а Гасли и Албон в 10-ку попасть порой не могли.