Ральф Шумахер: «Хюлькенберг – совершенно другая лига в сравнении с Пересом, Нико иначе поддерживал бы Ферстаппена»

Теги Гран-при Испании Заубер Ред Булл Ральф Шумахер Форс-Индия Нико Хюлькенберг Формула-1 Серхио Перес Хаас Макс Ферстаппен Авто

Хюлькенберг выступал бы лучше Переса в «Ред Булл», уверен Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что «Ред Булл» допустил ошибку, не заменив Серхио Переса на гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга.

Перес продлил контракт с «Ред Булл» еще на два сезона, Хюлькенберг в 2025 году перейдет в «Заубер».

«Нико Хюлькенберг – это совершенно другая лига. Он невероятно стабилен и совсем иначе поддерживал бы Макса [Ферстаппена]. Проблема в том, что у [Ферстаппена] нет напарника, который мог бы помочь», – сказал Шумахер после Гран-при Испании.

Хюлькенберг и Перес вместе выступали за «Форс-Индию» в 2014-2016 годах. В первый совместный сезон Нико одержал уверенную победу, в последующие два сезона Серхио набирал больше очков.

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6 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
На самом деле по скорости между ними разница минимальна, они оба твердые середнячки, другое дело, что Хюлькенберг не такой терпила как Перес, таких тряпочек как Перес в пелетоне в принципе больше нет, поэтому да, Хюлькенберг бы наверное смотрелся получше, особенно под давлением, но борьбы Ферстаппену он все равно бы никакой не составил
Хюльк умеет в квалы, а в гонках на топ машинах важно стартовать 2-3 а не 11-16
Ну и в 2014-2016 были самые легкие в управлении болиды, с 2017 пилотировать стало сложнее, а с 2022 еще сложнее, а с 2026 будет еще сложнее
Про борьбу Ральф и не говорил, а о поддержке в ЛЗ и КК, Перес с такими выступлениями как в последних 3 гп может только боевым тестером быть, как шины себя ведут проверять, прежде чем Максу ставить
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Почему именно Хюлькенберг? Там пол пелетона бы согласилось. Халк вроде один из немногих кто вообще не обсуждался.
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На самом деле по скорости между ними разница минимальна, они оба твердые середнячки, другое дело, что Хюлькенберг не такой терпила как Перес, таких тряпочек как Перес в пелетоне в принципе больше нет, поэтому да, Хюлькенберг бы наверное смотрелся получше, особенно под давлением, но борьбы Ферстаппену он все равно бы никакой не составил
+1
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Ответ Великий Алонсо
На самом деле по скорости между ними разница минимальна, они оба твердые середнячки, другое дело, что Хюлькенберг не такой терпила как Перес, таких тряпочек как Перес в пелетоне в принципе больше нет, поэтому да, Хюлькенберг бы наверное смотрелся получше, особенно под давлением, но борьбы Ферстаппену он все равно бы никакой не составил
Как раз под давлением Нико сыпется и допускает фатальные для себя ошибки.
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Ответ Mr.BadGuy
Почему именно Хюлькенберг? Там пол пелетона бы согласилось. Халк вроде один из немногих кто вообще не обсуждался.
Изначально когда Переса подписывали выбирали между ним и Хюлькенбергом.
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Ответ Mr.BadGuy
Почему именно Хюлькенберг? Там пол пелетона бы согласилось. Халк вроде один из немногих кто вообще не обсуждался.
Ну хоть не про Мика Шумахера разговор завел. :) А то Ральф такой, что мог такое бы сморозить.
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