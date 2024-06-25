Ральф Шумахер: «Хюлькенберг – совершенно другая лига в сравнении с Пересом, Нико иначе поддерживал бы Ферстаппена»

Хюлькенберг выступал бы лучше Переса в «Ред Булл», уверен Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что «Ред Булл» допустил ошибку, не заменив на гонщика « » Нико Хюлькенберга.

Перес продлил контракт с «Ред Булл» еще на два сезона, Хюлькенберг в 2025 году перейдет в «Заубер».

« – это совершенно другая лига. Он невероятно стабилен и совсем иначе поддерживал бы [Ферстаппена]. Проблема в том, что у [Ферстаппена] нет напарника, который мог бы помочь», – сказал Шумахер после Гран-при Испании.

Хюлькенберг и Перес вместе выступали за «Форс-Индию» в 2014-2016 годах. В первый совместный сезон Нико одержал уверенную победу, в последующие два сезона Серхио набирал больше очков.

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