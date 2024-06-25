Ральф Шумахер: «Хюлькенберг – совершенно другая лига в сравнении с Пересом, Нико иначе поддерживал бы Ферстаппена»
Хюлькенберг выступал бы лучше Переса в «Ред Булл», уверен Ральф Шумахер.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что «Ред Булл» допустил ошибку, не заменив Серхио Переса на гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга.
Перес продлил контракт с «Ред Булл» еще на два сезона, Хюлькенберг в 2025 году перейдет в «Заубер».
«Нико Хюлькенберг – это совершенно другая лига. Он невероятно стабилен и совсем иначе поддерживал бы Макса [Ферстаппена]. Проблема в том, что у [Ферстаппена] нет напарника, который мог бы помочь», – сказал Шумахер после Гран-при Испании.
Хюлькенберг и Перес вместе выступали за «Форс-Индию» в 2014-2016 годах. В первый совместный сезон Нико одержал уверенную победу, в последующие два сезона Серхио набирал больше очков.
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Ну и в 2014-2016 были самые легкие в управлении болиды, с 2017 пилотировать стало сложнее, а с 2022 еще сложнее, а с 2026 будет еще сложнее
Про борьбу Ральф и не говорил, а о поддержке в ЛЗ и КК, Перес с такими выступлениями как в последних 3 гп может только боевым тестером быть, как шины себя ведут проверять, прежде чем Максу ставить