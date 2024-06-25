Ферстаппен спрогнозировал счет 3:1 в матче Нидерландов и Австрии на Евро, Марко поставил на ничью

Теги Ред Булл Дитрих Матешиц Сборная Нидерландов по футболу Сборная Австрии по футболу Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен и Марко высказались о матче Нидерланды – Австрия.

Футбольные сборные Нидерландов и Австрии встретятся в третьем туре на Евро-2024 сегодня, 25 июня, в 19:00 по московскому времени. Нидерландцы возглавляют группу D с четырьмя очками, у австрийцев три балла.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что звездный пилот команды Макс Ферстаппен уверен в победе своих соотечественников.

По словам австрийского менеджера, трехкратный чемпион «Формулы-1» еще несколько дней назад сообщил, что матч завершится со счетом 3:1 в пользу Нидерландов. После победы Австрии над Польшей Макс признал, что команда Ральфа Рангника «играет очень хорошо», но остался при своем мнении.

Марко спрогнозировал другой результат.

«Меня впечатлила наша команда еще в матче с Францией. Я поставлю на ничью, скажем, 1:1.

Наши игроки бегут за каждым мячом, прессингуют. Уверен, Дитриху Матешицу такое тоже понравилось бы», – заявил Марко, вспомнив о сооснователе компании «Ред Булл», который ушел из жизни в 2022 году.

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