Босс концерна «Мерседес»: «Ферстаппен хорошо бы смотрелся в серебряном»

Компания «Мерседес» нацелена на приглашение Ферстаппена.

Исполнительный директор группы « » Ола Каллениус сообщил, что был бы рад увидеть лидера «Ред Булл» в других цветах.

«Лучший пилот хочет быть в лучшей машине. И это наша задача – собрать воедино все лучшее.

В 2026 году карты перетасуют, будет новый расклад сил, новый регламент. Это тоже шанс. Кто знает.

Но, полагаю, Макс хорошо бы смотрелся в серебряном, так ведь?» – сказал босс в эфире немецкого Sky Sport на .

Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках «Ред Булл» будет находиться под сильным давлением. Времена легких побед в прошлом»

Гельмут Марко: «Грандиозное выступление Ферстаппена, 66 кругов на абсолютном пределе»