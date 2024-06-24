Босс концерна «Мерседес»: «Ферстаппен хорошо бы смотрелся в серебряном»

Теги возможные переходы Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Авто

Компания «Мерседес» нацелена на приглашение Ферстаппена.

Исполнительный директор группы «Мерседес» Ола Каллениус сообщил, что был бы рад увидеть лидера «Ред Булл» Макс Ферстаппена в других цветах.

«Лучший пилот хочет быть в лучшей машине. И это наша задача – собрать воедино все лучшее.

В 2026 году карты перетасуют, будет новый расклад сил, новый регламент. Это тоже шанс. Кто знает.

Но, полагаю, Макс хорошо бы смотрелся в серебряном, так ведь?» – сказал босс в эфире немецкого Sky Sport на Гран-при Испании.

Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках «Ред Булл» будет находиться под сильным давлением. Времена легких побед в прошлом»

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8 комментариев
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Макс пока и у РБ неплохо смотрится)
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Ответ Volodya_A
Опять Макларен сбросят с хвоста как тогда? История, бывает, и повторяется, но в этот раз вроде у Маков расширенный клиентский договор
Да, тогда Хонда подорвала здоровье Алонсо и он выдал известную фразу. А клиенты Мерса явно ехали. А как сейчас - как-то не следил. Надеюсь, не кинут Макларен.
ㅤ Будет конечно забавно, если Ферстаппен исполнит ход Льюиса и Мерседес поедет. Хэма вьетнамские флэшбэки преследовать будут.
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Мерседес что-то знает про новый двигатель? Хотят снова показать фокус из 2014 года.
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Ну так берите быстрее , и чику вместе с ним и Марко с йосом, а Рассела и Антонелли на выход. Первый раз кстати вижу высказывания этого типа за много лет .
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Теперь скорее всего всё зависит от решения Макса.
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Ответ Дмитрий Дудников
Мерседес что-то знает про новый двигатель? Хотят снова показать фокус из 2014 года.
Опять Макларен сбросят с хвоста как тогда?
История, бывает, и повторяется, но в этот раз вроде у Маков расширенный клиентский договор
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Ответ Дмитрий Дудников
Да, тогда Хонда подорвала здоровье Алонсо и он выдал известную фразу. А клиенты Мерса явно ехали. А как сейчас - как-то не следил. Надеюсь, не кинут Макларен. ㅤ Будет конечно забавно, если Ферстаппен исполнит ход Льюиса и Мерседес поедет. Хэма вьетнамские флэшбэки преследовать будут.
А может Макс исполнить и Алонсо, и тогда будут ведрофлешбеки)
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