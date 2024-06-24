Босс концерна «Мерседес»: «Ферстаппен хорошо бы смотрелся в серебряном»
Компания «Мерседес» нацелена на приглашение Ферстаппена.
Исполнительный директор группы «Мерседес» Ола Каллениус сообщил, что был бы рад увидеть лидера «Ред Булл» Макс Ферстаппена в других цветах.
«Лучший пилот хочет быть в лучшей машине. И это наша задача – собрать воедино все лучшее.
В 2026 году карты перетасуют, будет новый расклад сил, новый регламент. Это тоже шанс. Кто знает.
Но, полагаю, Макс хорошо бы смотрелся в серебряном, так ведь?» – сказал босс в эфире немецкого Sky Sport на Гран-при Испании.
Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках «Ред Булл» будет находиться под сильным давлением. Времена легких побед в прошлом»
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ㅤ Будет конечно забавно, если Ферстаппен исполнит ход Льюиса и Мерседес поедет. Хэма вьетнамские флэшбэки преследовать будут.
История, бывает, и повторяется, но в этот раз вроде у Маков расширенный клиентский договор