Гельмут Марко: «Грандиозное выступление Ферстаппена, 66 кругов на абсолютном пределе»

Марко рассказал об исключительности Ферстаппена после очередной победы.

Советник « » поделился мыслями о первом месте по итогам Гран-при Испании.

«Я бы оценил выступление Макса как грандиозное, поистине невероятное. Он пилотировал 66 кругов на абсолютном пределе.

Решающим фактором стал старт и обгон Расселла. Мы знали, что нам нужен этот обгон, и [Макс] прекрасно себя проявил», – подчеркнул Гельмут.

Макс Ферстаппен: «Все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, после чего нам пришлось главным образом обороняться»

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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