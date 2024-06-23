Гельмут Марко: «Грандиозное выступление Ферстаппена, 66 кругов на абсолютном пределе»
Марко рассказал об исключительности Ферстаппена после очередной победы.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о первом месте Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Испании.
«Я бы оценил выступление Макса как грандиозное, поистине невероятное. Он пилотировал 66 кругов на абсолютном пределе.
Решающим фактором стал старт и обгон Расселла. Мы знали, что нам нужен этот обгон, и [Макс] прекрасно себя проявил», – подчеркнул Гельмут.
Макс Ферстаппен: «Все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, после чего нам пришлось главным образом обороняться»
Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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Кажется Пересу пора.