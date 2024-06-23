Гельмут Марко: «Грандиозное выступление Ферстаппена, 66 кругов на абсолютном пределе»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Марко рассказал об исключительности Ферстаппена после очередной победы.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о первом месте Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Испании.

«Я бы оценил выступление Макса как грандиозное, поистине невероятное. Он пилотировал 66 кругов на абсолютном пределе.

Решающим фактором стал старт и обгон Расселла. Мы знали, что нам нужен этот обгон, и [Макс] прекрасно себя проявил», – подчеркнул Гельмут.

Макс Ферстаппен: «Все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, после чего нам пришлось главным образом обороняться»

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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8 комментариев
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СуперМакс!
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Всё как обычно - все гоняются, а выигрывает Макс.
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Ответ Дмитрий Дудников
Вот реально мува РБ не понял. Тихуанский картель что ли за Переса вписался, я хз. Надо было Сайнса вербовать, такое моё диванное мнение.
Сайнс как напарник провалил сегодня собес 🤣
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С Максом все понятно, что там насчёт Переса кажется он засиделся уже в РБ
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Ответ GODZILLA
С Максом все понятно, что там насчёт Переса кажется он засиделся уже в РБ
Вот реально мува РБ не понял. Тихуанский картель что ли за Переса вписался, я хз. Надо было Сайнса вербовать, такое моё диванное мнение.
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Спасибо стратегам ещё неплохо бы сказать) Не умаляя заслуг Макса.
Кажется Пересу пора.
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помню как Шумми всю гонку валил в квалификационном темпе. вот это было- реально круто!!!! не сравнимо, конечно.
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Если бы норис не налажал на старте, исключительность ферстапену не помогла бы. Темп у нориса был быстрее, останься он впереди - уехал бы. Сам виноват конечно что не выиграл.
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