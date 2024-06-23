Кристиан Хорнер: «Макларен» хорошо справляется: Ландо отлично пилотирует, но Макс все еще лучший»

Теги Гран-при Испании Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Имола Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хорнер назвал Ферстаппена лучшим пилотом мира после победы в Испании.

Руководитель «Ред Булл» оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.

«Макс – лучший пилот мира на данный момент, но гонщик и болид должны работать в гармонии. Мы много лет не выигрывали гонки, даже когда за рулем машины был Макс: все должно работать в гармонии. Макс отлично справляется и показывает, почему он чемпион мира.

Сегодня он и Ландо [Норрис] были в своей лиге. Был большой отрыв от третьего места. Думаю, «Макларен» тоже хорошо справляется: Ландо отлично пилотирует, но Макс все еще лучший.

Мы продолжаем выигрывать гонки, где идет плотная борьба, с небольшим запасом темпа, но, когда ты лидируешь, учитывается все: пит-стопы, стратегии, круги перед заездом на пит-лейн, после выезда с него. Сегодня команда великолепно выступила», – отметил Хорнер.

Кроме того, Кристиан прокомментировал недавние секретные тесты «Ред Булл» в Имоле, в рамках которых Ферстаппен ездил на болиде 2022 года:

«Мы хотели проехать на другой машине, чтобы сравнить ее с нынешней. Макс сделал это, потому что хотел сравнить то, как работал на поребриках в Имоле болид 2022 года, с машиной 2024-го. Очевидно, в нашей профессии вы постоянно чему-то учитесь. Было очень интересно провести это сравнение».

Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании
 

10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Почему ты на других темах не кажешься настолко crazy?
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Ну на самом деле он прав, в данный момент РБ и Макс во всем лучше чем Мак и Ландо, стратегия, пит-стопы, хладнокровие и принятие решений, и ещё много мелочей, за исключением наверное только болида, болид на самом деле очень быстр, сомневаюсь что самый быстрый(на данный момент), такое ощущение, что Макам и Ландо просто не хватает опыта ведения борьбы за победу, они просто не знают, что делать когда ситуация выходит из под контроля и принимать какие-то странные действия.
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И это правда! Затащил💪🏁
+4
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Маки вместе с Ландо пока во всем недотягивают до уровня функционирования Ред Булл как команды. И хуже всего стратегия. Даже в прошлые года их команда стратегов избежала шквала критики только благодаря наличию мемной strotegy. Мостик до сих пор консультируются у не слишком умного Норриса, хотя много раз было понятно, что в отличие от того же Сайнса, он не читает гонку, плохо соображает в стрессовых ситуациях и вообще ему лучше давать конкретные однозначные указания.

Сами слили свою победу.
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По гоночному темпу норис или на равных с ферстапеном или лучше. Несколько раз в этом году он в гонках отыгрывал весь отрыв и догонял ферстапена. В макларене сами упустили несколько возможных побед. Потому что норис и макларен ошибаются, а ферстапен нет. Безошибочность пока позволяет ферстапену выигрывать.
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Кристи прав- Макс делает результат и Норис пока не тянет как гонщик, да и команда какая-то сыроватая, не чувствуется отлаженного коллектива
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Ответ Великий Алонсо
Четенько и по полочкам. Ты как всегда всё раскладываешь по фактам, прекрасно разбираешься в Формуле-1, а также болеешь за великолепного и особенного гонщика. Уважение тебе 👍🙏
🤦🏻‍♂️
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Ответ Ан Кот
Кристи прав- Макс делает результат и Норис пока не тянет как гонщик, да и команда какая-то сыроватая, не чувствуется отлаженного коллектива
Ну конечно, все, кто не первые, сыроватые)
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