Кристиан Хорнер: «Макларен» хорошо справляется: Ландо отлично пилотирует, но Макс все еще лучший»
Хорнер назвал Ферстаппена лучшим пилотом мира после победы в Испании.
Руководитель «Ред Булл» оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.
«Макс – лучший пилот мира на данный момент, но гонщик и болид должны работать в гармонии. Мы много лет не выигрывали гонки, даже когда за рулем машины был Макс: все должно работать в гармонии. Макс отлично справляется и показывает, почему он чемпион мира.
Сегодня он и Ландо [Норрис] были в своей лиге. Был большой отрыв от третьего места. Думаю, «Макларен» тоже хорошо справляется: Ландо отлично пилотирует, но Макс все еще лучший.
Мы продолжаем выигрывать гонки, где идет плотная борьба, с небольшим запасом темпа, но, когда ты лидируешь, учитывается все: пит-стопы, стратегии, круги перед заездом на пит-лейн, после выезда с него. Сегодня команда великолепно выступила», – отметил Хорнер.
Кроме того, Кристиан прокомментировал недавние секретные тесты «Ред Булл» в Имоле, в рамках которых Ферстаппен ездил на болиде 2022 года:
«Мы хотели проехать на другой машине, чтобы сравнить ее с нынешней. Макс сделал это, потому что хотел сравнить то, как работал на поребриках в Имоле болид 2022 года, с машиной 2024-го. Очевидно, в нашей профессии вы постоянно чему-то учитесь. Было очень интересно провести это сравнение».
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